นาทีระทึก พลเมืองดีโดดช่วยกระบะ เสียหลักพุ่งตกคลอง ยื้อไม่ไหวจมต่อหน้า สลด สาวคนขับวัย39 เสียชีวิตคารถ
เมื่อเวลา 17.17 น. วันที่ 28 มี.ค.2569 พ.ต.ท.สานิตย์ สัญนิชาติ สว.(สอบสวน) สภ.ท่าม่วง รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะตกลงไปในคลอง และมีผู้ติดอยู่ภายใน เหตุเกิดบริเวณหมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จึงรายงานให้ พ.ต.อ.พิทักษ์ ซ่องพานิช ผกก.สภ.ท่าม่วง รับทราบ ก่อนประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง มูลนิธิขุนรัตนาวุธ และทีมประดาน้ำสายธารรัตนาวุธ 2 เร่งเข้าตรวจสอบและค้นหา
ในที่เกิดเหตุพบคลองน้ำลึก กระแสน้ำไหลแรง เจ้าหน้าที่ต้องใช้ชุดประดาน้ำลงค้นหา ขณะเดียวกันมีนายสุวัฒน์ สามีของผู้สูญหาย เดินทางมาดูจุดเกิดเหตุ พร้อมให้ข้อมูลว่า ภรรยาได้ขับรถออกจากบ้านช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. เพื่อไปซื้อปลานำมาประกอบอาหารแถว ต.บ้านถ้ำ เพื่อนำมาประกอบอาหารภายในครอบครัว ก่อนจะมาทราบข่าวร้าย
ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ระดมค้นหานานกว่า 1 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 18.40 น. พบรถกระบะ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ 4 ประตู สีดำ ทะเบียน 9 กล 7680 กรุงเทพมหานคร จมอยู่ก้นคลอง ห่างจากจุดที่คาดว่ารถตกลงไปประมาณ 500 เมตร ภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิต เป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อคือ น.ส.รินนดา อายุ 39 ปี เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำร่างขึ้นจากน้ำก่อนประสานแพทย์เวรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ร่วมชันสูตรพลิกศพ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า รถอาจเสียหลักตกลงคลอง ก่อนถูกกระแสน้ำพัดไปไกลจากจุดเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม จะได้เร่งตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป