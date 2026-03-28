พบศพชายปริศนา ถูกยิงด้วยปืนลูกซอง เสียชีวิตคาไหล่ทางด่วน M6 กม.172 ตร.เร่งตรวจที่เกิดเหตุ หาสาเหตุ–ล่ามือปืน
เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 28 มี.ค.2569 ร.ต.อ.ณัฐพล ฤทธิรงค์ รองสว.(สอบสวน) พร้อมด้วย ร.ต.อ.อำนวย เนาวกุล รอง สวป. ส.ทล.3 กก.8 บก.ทล. ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่า รถยกบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 พบชายไม่ทราบชื่อ นอนอยู่ริมถนนบริเวณกิโลเมตรที่ 172 เขตอำเภอสูงเนิน ขาขึ้นไปจังหวัดนครราชสีมา บริเวณไหล่ทาง หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่สายตรวจ ได้เดินทางไปตรวจสอบ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบร่างชาย ทราบชื่อคือนายศุภกร ไตรพบกลาง อายุ 30 ปี สวมเสื้อคลุมแจ็กเก็ตสีดำ เสื้อด้านในเป็นเสื้อโปโลสีขาว สวมกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะสีดำ นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณการ์ดเรลริมไหล่ทาง ข้างศพพบรถกระบะ หมายเลขทะเบียน 4 ฒง 4536 กทม.ด้านหลังติดสติ๊กเกอร์บริษัท สิทรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ออกแบบและตกแต่งภายใน–ภายนอกอาคาร
ตรวจสอบเบื้องต้นพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง คาดว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยัง สภ.สูงเนิน แพทย์เวรจากโรงพยาบาลสูงเนิน รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมตรวจสอบ
โดยในเวลาประมาณ 20.10 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอได้เดินทางมาสนับสนุนการตรวจสอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการวางกรวยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเนิน และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนครราชสีมา เข้าตรวจสอบรายละเอียดในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิต และยังไม่ทราบสาเหตุการก่อเหตุที่แน่ชัด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 เพื่อคลี่คลายคดีต่อไป