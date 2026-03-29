หนุ่มขับรถส่งสับปะรด น้ำมันหมดกลางทาง ขอความช่วยเหลือตำรวจ แต่ถูกปฏิเสธ ซ้ำโดนให้กล้วย-ปิดไฟใส่ โพสต์ลงเฟซบุ๊กชาวเน็ตเดือดจี้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
วันที่ 29 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อหนุ่มชาวเชียงราย ออกมาโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังประสบปัญหาน้ำมันรถหมดกลางทาง บริเวณใกล้ป้อมยามบ้านป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
พร้อมระบุว่า ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในป้อม แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่คาดหวัง
โดยในคลิปดังกล่าว ชายหนุ่ม เล่าว่า ตนกำลังขับรถบรรทุกสับปะรดจากจังหวัดเชียงราย เพื่อไปส่งยังต่างจังหวัด แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่เชียงรายขาดแคลน ทำให้ไม่สามารถเติมน้ำมันได้ก่อนออกเดินทาง
แม้จะมีการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันแล้วพบว่า บริเวณปั๊มน้ำมันในพื้นที่ ร่องห้า จังหวัดพะเยา ยังพอมีน้ำมันให้บริการ จึงตัดสินใจขับต่อมาแต่รถกลับน้ำมันหมดก่อนถึงจุดหมายเพียงไม่ถึง 20 กิโลเมตร ทำให้ต้องเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในป้อมยามดังกล่าว โดยขอให้ช่วยนำไปซื้อน้ำมัน หรือช่วยประสานเพื่อให้สามารถเดินทางต่อได้
จากการพูดคุย เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า รถราชการมีน้ำมันจำกัดและต้องสำรองไว้ใช้ในภารกิจ จึงไม่สามารถนำไปช่วยเหลือได้ ก่อนที่ชายหนุ่มจะอ้างว่า เจ้าหน้าที่ได้ให้กล้วย และปิดไฟบริเวณหน้าป้อม สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าตัว
ชายหนุ่ม ยืนยันว่า ไม่ได้ต้องการมีปัญหาหรือทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ เพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือในยามเดือดร้อน และรู้สึกไม่เหมาะสมกับการกระทำดังกล่าว จึงตัดสินใจบันทึกคลิปและโพสต์ลงโซเชียล
หลังเผยแพร่ คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำมันขาดแคลน ทำให้เกิดคำถามต่อบทบาทและการช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ขณะที่ชาวโซเชียลยังคงติดตามและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปอย่างใกล้ชิด