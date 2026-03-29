แฟนเก่าขอพิกัดบ้าน อ้างขอคุยเคลียร์ปัญหา มาถึงรัวยิงแฟนใหม่เสียชีวิต เพื่อนบาดเจ็บอีก 2 ราย ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ
เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 29 มีนาคม 2569 ร.ต.ท. กาจพล เฟื่องขจร พนักงานสอบสวน สภ.บางปะอิน สาขาย่อยสินทิวา จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซอย 6 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์โรงพยาบาลบางปะอิน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์
ที่เกิดเหตุบริเวณกลางถนนหน้าบ้าน พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย อายุ 27 ปี ถูกยิงบริเวณลำตัวและศีรษะ ใกล้กันพบหัวกระสุนปืน 2 หัว และเศษขวดแก้วแตกกระจาย นอกจากนี้ยังพบรถกระบะ 4 ประตู สีเทา จอดอยู่ โดยกระจกด้านหลังมีรอยกระสุน 2 รู
ขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนอีก 2 ราย คือ นายธนพล อายุ 26 ปี ถูกยิงที่แขนซ้ายทะลุและนิ้วมือซ้าย และนายนาวิน อายุ 26 ปี ถูกกระสุนเฉี่ยวบริเวณหน้าท้อง เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาล ทั้งสองเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต
จากการสอบถาม เจ้าของบ้าน ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นเพื่อนและทำงานที่เดียวกัน คืนเกิดเหตุนั่งดื่มกันหน้าบ้าน แต่ตนกับ นางสาวบี (นามสมมติ) อายุ 24 ปี เข้าไปในบ้านก่อน จากนั้นได้ยินเสียงปืนประมาณ 4 นัด เมื่อออกมาดูก็พบว่ามีคนถูกยิงแล้ว
โดยสาเหตุคาดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาความรัก เนื่องจาก นางสาวบี เพิ่งเลิกรากับแฟนเก่าและเริ่มคบกับผู้เสียชีวิต ทำให้อดีตแฟนไม่พอใจและนัดมาพูดคุย ก่อนจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้น
ขณะที่ นายนาวิน ผู้บาดเจ็บอีกราย เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุพวกตนนั่งดื่มกันอยู่ภายในบ้าน โดยผู้ก่อเหตุได้ติดต่อผ่านเฟซบุ๊กมาหาผู้เสียชีวิต และขอให้ส่งพิกัดให้ เมื่อมาถึงได้บอกว่าขอคุยหน่อย แล้วมีปากเสียงกับผู้เสียชีวิต เรื่องที่ผู้เสียชีวิตมาคบหาแฟนเก่า
จากนั้นใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิต และกลุ่มตนเองหลายนัด ทำให้ทุกคนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ส่วน นางสาวบี แฟนผู้เสียชีวิตซึ่งเพิ่งกำลังจะคบกัน ยังอยู่ในอาการตกใจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า เป็นเหตุจากความขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์ ก่อนเกิดการนัดเคลียร์และบานปลายเป็นเหตุรุนแรง
ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมส่งร่างผู้เสียชีวิตชันสูตร และเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 4 ราย มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป