หนองคาย ฤทธิ์พายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง พัดต้นกระบกขนาดใหญ่ โค่นทับบ้านพังยับทั้งหลัง เคราะห์ร้าย พ่อบาดเจ็บสาหัส ลูกชายวัย6ขวบ เสียชีวิต เพิ่งย้ายเข้าพักอาศัยเพียง 1 สัปดาห์
29 มี.ค.69 – ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้ง เกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ต้นกระบกขนาดใหญ่ โค่นทับบ้านมีผู้เสียชีวิต ที่บ้านโนนศิลา หมู่ 12 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
จึงไปตรวจสอบ โดยพบว่า บ้านชั้นเดียว ภายในซอย 13 ถูกต้นกระบกขนาดใหญ่ ล้มทับบ้านอยู่ในสภาพพังเสียหายไปทั้งหลัง
นายประเทือน ชาวนาแปน อายุ 44 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง มีฝนเพียงเล็กน้อย ตนและสมาชิกในบ้านหลบแรงลมอยู่ในบ้าน ลมพัดแรงนานกว่า 10 นาที พอลมสงบได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
จึงออกมาดู พบว่า บ้านข้างเคียง ซึ่งเป็นบ้าน นายธันวา อายุประมาณ 30 ปี เพิ่งย้ายมาอยู่ได้เพียง 1 สัปดาห์ อาศัยอยู่กับลูกชายวัย 6 ขวบ ถูกต้นกระบกล้มทับ
จึงเข้าไปตรวจสอบดู พบว่า นายธันวา ร้องขอความช่วยเหลือ ถูกต้นไม้และคานบ้านทับบริเวณช่วงกลางลำตัวไปถึงท่อนล่าง อาการสาหัส ห่างไปประมาณ 1 เมตร เห็นลูกชายของนายธันวา ถูกต้นไม้ทับทั้งตัว เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ตนจึงเรียกชาวบ้านมาช่วยเหลือ ประสานเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์มาช่วยพาสองพ่อลูก ไปโรงพยาบาลโพนพิสัย ซึ่งปกติจะเห็นพ่อพาลูกขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของ แต่ยังไม่ได้สนิทคุ้นเคยกันนัก เพราะเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ ไม่ทราบภูมิลำเนา ทราบเพียงว่า แยกทางกันอยู่กับภรรยา จึงพาลูกชายย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้
นอกจากนี้ ยังพบว่า ในพื้นที่ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 5 หมู่บ้าน 25 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นบ้านหลังคาสังกะสี ถูกแรงลมกระโชกพัดหลังคาหลุดออก ซึ่งท้องถิ่นจะได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป