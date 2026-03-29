เลือกตั้งเทศบาล จ.พิจิตร คนแห่ใช้สิทธิ์คึกคัก สะพัดข่าวซื้อเสียง 300 บาท ขณะที่ กกต.เผยยังไม่พบคนมาร้องเรียน
วันที่ 29 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตรว่า บรรยากาศของการเลือกตั้ง เทศบาลตำบล 2 แห่ง ประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร และเทศบาลตำบลวังงิ้ว ใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วยความคึกคัก
มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทั้ง 2 แห่ง เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะเลือกตั้งเทศบาลตำบลคลองคะเชนทร์มีผู้มาใช้สิทธิ์แต่ละหน่วย เป็นจำนวน มาก 200-300 คน เนื่องจากมีกระแสของการซื้อเสียงกระหึ่มเสียงละ 300 บาท แต่การเลือกตั้งครั้งนี้มีการซื้อเสียงน้อยกว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมา เมื่อ 4 ปีที่แล้วซื้อเสียงกันหนักถึงเสียงละ 8,000 บาท
ด้าน นายอมร รัชตังกุล ผอ. กกต. จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า หลังจากที่ อบต. คลองคเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร และอบต. วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล กกต. จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 29 มีนาคมคือวันนี้
ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์ เป็นจำนวนมาก ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งการแข่งขัน กันพอสมควร โดยเฉพาะเทศบาลตำบลคลองคะเชนทร์ ผู้สมัครนายกคู่แข่งไม่สูสีกันเท่าไหร่
แต่เทศบาลตำบลวังงิ้วใต้นั้นก็น่าจะ มีการแข่งขันกันดุเช่นกัน เนื่องจากคู่แข่งซึ่งเป็นผู้สมัครนายก เป็นคนบ้านใหญ่ และคู่แข่งอีกคน เป็นคนรุ่นใหม่ น่าจะไม่อิงการเมือง ขณะนี้ กกต. เองยังไม่ได้ รับเรื่องร้องเรียนอะไร