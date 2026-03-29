กต. แจง เร่งช่วย3ลูกเรือ มยุรีนารี แจ้ง สถานการณ์สู้รบ ตะวันออกกลาง ยังคงรุนแรง-อาจขยายวงกว้างขึ้น เตือนคนไทย ออกพ้นพื้นที่โดยเร็วที่สุด ย้ำติดต่อผ่านช่องทางราชการเท่านั้น
29 มี.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์ตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงภาพรวมประจำวัน โดย นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษก กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า
กรณีการเดินเรือขนส่งของไทย ผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แจงไปแล้วว่าทางกระทรวงฯ กำลังประสานงานกับฝ่ายอิหร่าน อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
เพื่อให้เรือพานิชไทยสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มูชได้อย่างปลอดภัยต่อไป โดยมีเรือที่สามารถเดินทางออกมาสำเร็จแล้วบ้าง แต่ยังคงต้องพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือลำอื่นๆที่ตกค้างอยู่
นายปาณิดล กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีลูกเรือ 3คนบนเรือบรรทุกสินค้า มยุรีนารี นั้น ล่าสุด นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว. ต่างประเทศ ได้มีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ขอให้เร่งช่วยเหลือลูกเรือทั้ง 3 คน โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะแจ้งความคืบหน้าทันที ที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
นายปาณิดล กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ยังคงมีความรุนแรงและอาจขยายวงกว้างขึ้นจากกรณีกลุ่มฮูดีในเยเมนเริ่มโจมตีอิสราเอล ขณะที่การโจมตีตอบโต้ระหว่างคู่ขัดแย้งหลักและการโจมตีที่มุ่งเป้า ไปยังโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ก็ยังคงดำเนินต่อไป รวมถึงโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ของอิหร่านที่ต้องหยุดการผลิต หลังจากถูกอิสราเอลโจมตี
มีรายงานด้วยว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ได้ประกาศห้ามการขนส่งสินค้าเข้าออกจากท่าเรือของพันธมิตรสหรัฐฯ อิสราเอล และย้ำถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งชาติมุสลิมประกอบไปด้วยปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี และอียิปต์ จะประชุม ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่กรุงอิสลามาบัดปากีสถาน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคมนี้ เพื่อหาทางลดความตึงเครียดในภูมิภาค
นายปาณิดล กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมทั้งผู้แทนพิเศษประจำวันกลางของสหรัฐฯเปิดเผยว่ามีสัญญาณเชิงบวกและมีความเป็นไปได้ที่จะพบกับฝ่ายอิหร่านภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวว่าสหรัฐฯใกล้บรรลุเป้าหมายและอาจยุตติการปฎิบัติการได้ภายในไม่กี่สัปดาห์แต่ยังไม่มีมีการตอบรับอย่างเป็นทางการจากฝ่ายอิหร่าน
ดังนั้น ในภาพรวมสถานการณ์ยังคงมีความเปราะบางความคืบหน้าของการเจรจายังมีความไม่แน่นอนและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลา
กระทรวงการต่างประเทศขอย้ำให้คนไทย พิจารณาออกนอกพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด และติดตามข่าวสาร และคำแนะนำจากช่องทางต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งลงทะเบียนแจ้งข้อมูล ที่อยู่และช่องทางติดต่อของท่านกับ สถานกงสุล และเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศด้วย
นายปาณิดล กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่และการดำเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีของกาตาร์ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ ได้หารือทางโทรศัพท์กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์
โดยได้ขอบคุณ กาตาร์ สำหรับการดูแลคนไทย และการอำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัย โดยฝ่ายกาตาร์ได้ย้ำถึงความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือ และดูแลคนไทยในกาตาร์ด้วย น
อกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์พร้อมแสดงจุดยืนที่หวังจะให้สถานการณ์สิ้นสุดลงโดยเร็วโดยผ่านการดำเนินการทางการทูต สำหรับอิหร่านคนไทยอีกจำนวน8 คนที่ออกจากอิหร่านผ่านตุรกีได้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเช้าวันนี้
นายปาณิดล กล่าวว่าส่วนกรณีของอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีป ขอย้ำแจ้งเตือนการแอบอ้างของมิสฉาขีพ ว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต หลอกให้โอนเงินค่าดำเนินการกลับประเทศไทย โดยย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูตไม่มีนโยบายให้โอนเงินค่าธรรมเนียมในการกลับประเทศไทยแต่อย่างใด
นอกจากนี้ทางการอิสราเอล ยังได้ประกาศปิดน่านฟ้า จนถึงวันที่ 16 เมษายน โดยทุกสายการบินต่างชาติระงับการให้การบริการจะมีเฉพาะสายการบินแอลอาร์ และอาเชียร์ ที่ยังทำการบินมายังประเทศไทย แต่ไม่ใช่เที่ยวบินที่ให้บริการตามกำหนดเวลาปกติ และอาจถูกยกเลิกกระทันหันได้ตามความจำเป็นในพื้นที่
ดังนั้นหากคนไทย มีความจำเป็น จะต้องเดินทางออกจากอิสราเอล อย่างเร่งด่วนขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ เทลอาวีป เพื่ออำนวยความสะดวกผ่านผ่านช่องทางอื่นต่อไป
นายปาณิดล กล่าวว่า ส่วนสถานการณืการบินของบาห์เรนประกาศเที่ยวบินและเส้นทางการบินถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์จากช่องทางทางการเพื่อประเมิน สถานการณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางการโดยเคร่งครัด
และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกจากภูมิภาคขอให้ติดต่อกับ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบผ่านช่องทางทางการเท่านั้น และนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คนไทย ที่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้เดินทางออกจากพื้นที่ในตะวันออกกลาง มายังประเทศไทย หรือไปประเทศที่ 3 รวมทั้งสิ้น 1,514 คน