PM2.5 เชียงใหม่พุ่งต่อเนื่อง ขึ้นอันดับ1 อากาศแย่สุดของโลก ค่าสูงสุดพุ่ง 857 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ดอยสุเทพจมฝุ่นมองไม่เห็น กระทบสุขภาพรุนแรง
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงสะสมเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 โดยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2569 การจัดอันดับคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์จากเว็บไซต์ IQAir พบว่าเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ในอันดับ 1 ของเมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลก มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (US AQI) อยู่ที่ 213
ขณะที่ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 137.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีม่วง ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน และมีความเข้มข้นสูงกว่าค่าแนะนำรายปีขององค์การอนามัยโลกถึง 27.6 เท่า
ทั้งนี้ สภาพอากาศในพื้นที่ยังคงปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณดอยสุเทพ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยคำ ได้อย่างชัดเจน
ขณะเดียวกัน ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับสถานีตรวจวัด PM2.5 รายชั่วโมงในพื้นที่ 25 อำเภอ จำนวน 104 จุด พบว่าค่าฝุ่นยังเกินมาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถึง 99 จุด โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก มีค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง 40–857 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
สำหรับจุดที่มีค่าฝุ่นสูงเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบถึง 88 จุด และมี 4 จุดที่เกิน 500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าสูงสุดตรวจวัดได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว อยู่ที่ 857 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
รองลงมาคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งบ้านปางเฟือง อำเภอเชียงดาว 667 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง 611 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว 588 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2569 (รอบเช้า) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบจำนวน 651 จุด
โดยกระจุกตัวมากในอำเภอเชียงดาว 99 จุด สะเมิง 98 จุด และแม่แตง 73 จุด ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันยังคงมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2569 พบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่แล้วจำนวน 2,839 จุด
สำหรับจุดความร้อน จำนวน 651 จุดภายในจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
- เชียงดาว 99 จุด
- สะเมิง 98 จุด
- แม่แตง 73 จุด
- พร้าว 65 จุด
- แม่วาง 50 จุด
- ฮอด 42 จุด
- ดอยสะเก็ด 40 จุด
- สันทราย 25 จุด
- ดอยหล่อ 25 จุด
- แม่แจ่ม 24 จุด
- ไชยปราการ 23 จุด
- ดอยเต่า 21 จุด
- อมก๋อย 18 จุด
- สันกำแพง 17 จุด
- จอมทอง 9 จุด
- แม่ออน 8 จุด
- เวียงแหง 5 จุด
- กัลยาณิวัฒนา 3 จุด
- ฝาง 3 จุด
- แม่อาย 1 จุด
- แม่ริม 1 จุด
- หางดง 1 จุด