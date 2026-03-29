ผู้ว่าฯเลย แต่งตัวชิล ขับรถส่วนตัว ตระเวนสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า สร้างความมั่นใจสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ พลังงานมีเพียงพอ

วันที่ 29 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขับรถส่วนตัวตระเวนสุ่มตรวจสถานการณ์น้ำมันตามสถานีบริการต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง เพื่อติดตามข้อเท็จจริงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน

โดยในบ่ายวันนี้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แต่งชุดไปรเวท ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวออกปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะสุ่มตรวจ โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้า เพื่อดูสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จริง โดยได้แวะเข้าใช้บริการและตรวจสอบตามปั๊มน้ำมันต่างๆ ประมาณ 2-3 แห่งในตัวเมืองเลย พร้อมทั้งทดลองเติมน้ำมันด้วยตนเอง เพื่อสอบถามข้อมูลจากพนักงานและสังเกตการณ์ให้บริการ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่าสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันในจังหวัดเลยได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยทุกสถานีบริการน้ำมันไม่มีการจำกัดปริมาณการเติม ประชาชนสามารถนำรถเข้ามารับบริการได้ตามความต้องการ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่นำถังแกลลอนมาซื้อน้ำมันเพื่อไปใช้ในการเกษตรหรือสำรองไว้ใช้ ก็สามารถซื้อได้ตามปกติโดยไม่มีอุปสรรค

ทั้งนี้ การออกตรวจดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวจังหวัดเลยว่า พลังงานในพื้นที่มีเพียงพอต่อความต้องการ ไม่เกิดการขาดแคลน และขอให้ประชาชนเลือกซื้อน้ำมันตามความจำเป็นโดยไม่ต้องตื่นตระหนก เนื่องจากขณะนี้การบริหารจัดการและการขนส่งน้ำมันเข้าสู่พื้นที่ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

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