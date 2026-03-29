บุรีรัมย์ พิษน้ำมันแพง กระทบ อาชีพ เร่ขายลอตเตอรี่ รายย่อย โอดครวญ ยอดขายลดฮวบ ชาวบ้านลดเสี่ยงโชค ใกล้หวยออก สลากเหลือบาน บางวันขายได้3ใบ ไม่พอซื้อข้าวกิน วอนรัฐเร่งแก้ด่วน
29 มี.ค. 69 – หลังจากเกิด วิกฤตน้ำมันแพง ส่งผลให้สินค้า อาหารหลายอย่างทยอยปรับขึ้นราคาตามไปด้วย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ที่มีอาชีพหาเช้ากินค่ำ
ไม่เว้นกระทั่ง ผู้มีอาชีพ ขับรถจักรยานยนต์ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย รวมถึงผู้พิการ ที่ยึดอาชีพขายลอตเตอรี่ เพื่อเลี้ยงชีพ ค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้น ต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันที่แพงขึ้น ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ตระเวนขายลอตเตอรี่ ตามแหล่งชุมชน ตลาดนัด และหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ
ขณะที่ยอดขายกลับลดลง เพราะจากวิกฤตราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ข้าวของทยอยปรับขึ้นราคา ทำให้คนเซฟเงินในกระเป๋ามากขึ้น เก็บไว้เติมน้ำมัน และใช้จ่ายกินอยู่ในแต่ละวัน จึงลดการเสี่ยงโชคลง ส่งผลให้ลอตเตอรี่ขายไม่ได้ แม้ใกล้วันหวยออก ยังเหลือบาน บางวันขายได้ 3 ใบเท่านั้น
นายทองล้วน ชะเอมเทศ ชาวบ้านหนองกก ต.สะเดา อ.นางรอง ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บอกว่า ตนมีอาชีพรับจ้างขายลอตเตอรี่เลี้ยงชีพ เพราะไม่มีโควตาเป็นของตัวเอง ทุกงวดที่ผ่านมา ก็ขายได้ บางงวดเหลือแค่ไม่กี่ใบ
แต่หลังจากเกิดวิกฤตน้ำมันแพง ของขึ้นราคา ทำให้ลูกค้าที่เคยซื้อลอตเตอรี่ไว้ลุ้นรางวัล ก็ไม่ซื้อเหมือนเมื่อก่อน แม้ใกล้จะถึงวันหวยออกแล้ว แต่สลากฯ ยังเหลือบาน บางวันขายได้แค่ 3 ใบ แทบไม่พอจะซื้อข้าวกินด้วยซ้ำ
จากผลกระทบดังกล่าว อยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันแพง และควบคุมไม่ให้สินค้า อาหาร ปรับขึ้นราคาด้วย เพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพด้วย