เชิญชม จุดเช็คอินสุด Unseen ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นิวซีแลนด์เมืองไทย กับ Moment แห่งความสุขท่ามกลางฝูงน้องแพะ เสน่ห์ที่ทำให้ใครต่อใครต้องหลงรัก ยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
วันที่ 29 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน จุดเช็คอินสุด Unseen บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รอยต่อ บ้านท่าฤทธิ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ซึ่งในทุกๆ ปีช่วงฤดูน้ำในเขื่อนป่าสักฯ ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 40 ของความจุ สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจี สุดลูกหูลูกตา และเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ได้รับฉายา “นิวซีแลนด์เมืองไทย”
โดดเด่นด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวขจีกว้างขวางติด ผืนน้ำและวิวภูเขา เหมาะสำหรับพักผ่อน ปิกนิก และกางเต็นท์ ไฮไลท์ ของที่นี้ คือฝูงแพะ-แกะที่ชาวบ้านปล่อยมาเล็มหญ้า ให้บรรยากาศอบอุ่นช่วงเช้าและเย็น และหากท่านผู้ชม กำลังมองหาที่พักปอด สูดอากาศบริสุทธิ์ และภาพจำลองของทุ่งหญ้ากว้างไกลเหมือนอยู่ในต่างประเทศ…โดยไม่ต้องเตรียมพาสปอร์ตให้วุ่นวาย บินไกลถึงโอ๊คแลนด์ เพราะที่นี้กลายเป็น พิกัด “นิวซีแลนด์เมืองไทย” จุดเช็คอินสุด Unseen อยู่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นี่เอง
สำหรับ ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด ของที่นี่ คือ Moment แห่งความสุขท่ามกลางฝูงน้องแพะ เพราะเป็น เสน่ห์ที่ทำให้ใครต่อใครต้องหลงรัก คือภาพของ “ฝูงน้องแพะและน้องแกะ” นับร้อยตัว ที่เกษตรกรผู้เลี้ยง พากันออกมาเดินเล็มหญ้าอย่างบนทุ่งหญ้าเขียวขจีริมน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถสวมบทเป็นชาวฟาร์มเมอร์ตัวน้อย เข้าไปป้อนหญ้า หรือป้อนใบกระถิน โดยซื้อได้จากเกษตรกรเจ้าของแพะในราคา 20 – 50 บาท และโพสต์ท่าถ่ายรูปกับน้องๆ ได้อย่างใกล้ชิด ได้สนุกกับการให้อาหาร และทำความรู้จักกับเหล่าเจ้าถิ่นสี่ขา “ฝูงน้องแพะและน้องแกะ” ของที่นี่ โดยมีฉากหลังเป็นท้องน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตัดกับแนวภูเขาอีกฟากฝั่งที่เรียกว่า…เขาพระ
ส่วนในช่วงเวลาที่สำคัญ Golden Hour แสงเย็นที่สะกดทุกสายตา ช่วงเวลา Magic Moment ที่เราไม่อยากให้ทุกคนพลาด คือ ช่วงเวลา 16:30 – 18:00 น. คือ การชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคู่กับฝูงแพะ/แกะสุดน่ารัก แดดกำลังนุ่มและไม่ร้อนจนเกินไป เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอร่าม อาบไล้ไปทั่วทุ่งหญ้าและผืนน้ำกว้างใหญ่ เป็นจังหวะเดียวกับที่ฝูงแพะจะค่อยๆ เดินขบวนกลับที่พัก ตัดกับฉากหลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ให้ความรู้สึกโรแมนติกจนแทบลืมหายใจ
ขณะที่ กิจกรรมสายชิลล์ คือ การได้ถ่ายรูปเช็คอินมุมไหนก็ปัง โดยเฉพาะมุมกว้างที่เห็นทั้งทุ่งหญ้าและผืนน้ำ หรือนำว่าวมาปล่อยเล่นรับลมก็ได้ความสนุกไปอีกแบบ แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรนำติดไปด้วย คือ เก้าอี้สนาม และตะกร้าปิกนิกมานั่งรับลมเย็นๆ หรือจะนั่งปิกนิก , กางเต็นท์แคมป์ปิ้ง ค้างคืนชมดาวก็ฟินไม่แพ้กัน
สำหรับข้อแนะนำ: ก่อนออกเดินทางควรตรวจเช็คสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นจากที่ท่านจะไปเป็นนักท่องเที่ยว ท่านอาจกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนก็ได้ และเมื่อท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝน ก็ควรเตรียมชุดสไตล์เอิร์ธโทน หรือโบฮีเมียนไป จะเข้ากับบรรยากาศนิวซีแลนด์สุด !วันหยุดนี้หากไม่รู่จะไปไหนลองปล่อยใจไปกับลมเย็นๆ และฝูงแพะผู้น่ารัก แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อม
โดยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะจับจองพื้นที่ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลความสะอาด ไม่ควรทิ้งไว้ในพื้นที่ก่อนถึงฤดูน้ำหลากนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด โดยค้นหาเส้นทางได้จาก Google Maps พิมพ์ว่า นิวซีแลนด์เมืองไทย ลพบุรี ก็สามารถขับรถไปชิวกับครอบครัว หรือ คนรักได้ เพาะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วย