“อนุทิน” ลงพื้นที่ นครพนม นำเทรนด์ ประหยัดพลังงาน นั่งสามล้อเครื่องคาร์พูล ใช้ยานพาหนะร่วมกัน ชูโมเดล ท่องเที่ยวยั่งยืน บูสต์เศรษฐกิจฐานราก
29 มี.ค. 2569 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อร่วมชมงาน “มหกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์เมืองนครพนม ครั้งที่ 1” หรือ “DNA นครพนม” ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรี ได้พาคณะนั่ง “รถสามล้อเครื่องแบบคาร์พูล” ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเป็นตัวอย่างการใช้ยานพาหนะร่วมกัน ลดจำนวนรถบนท้องถนน ลดการใช้น้ำมัน และลดการใช้พลังงานในภาคการเดินทางอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาพลังงานโลกยังมีความผันผวน ซึ่งมาตรการ Carpool ถือเป็นแนวทางที่ทำได้ง่าย แต่ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว สามารถลดการใช้น้ำมันต่อหัวได้ทันที
นายกรัฐมนตรี ได้พานั่ง “รถสามล้อเครื่องแบบคาร์พูล” ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเป็นตัวอย่าง การใช้ยานพาหนะร่วมกัน ลดจำนวนรถบนท้องถนน ลดการใช้น้ำมัน และลดการใช้พลังงานในภาคการเดินทางอย่างเป็นรูปธรรม
การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนแนวคิด “การบริหารจัดการพลังงานเชิงพฤติกรรม” (Behavioral Energy Saving) ที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของประชาชน มากกว่าการเพิ่มทรัพยากร โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาพลังงานโลกยังมีความผันผวน ซึ่งมาตรการ Carpool ถือเป็นแนวทางที่ทำได้ง่าย แต่ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว สามารถลดการใช้น้ำมันต่อหัวได้ทันที
ในกิจกรรม “มหกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์เมืองนครพนม ครั้งที่ 1” นายกรัฐมนต รีได้ให้ความสนใจสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น อาทิ เครื่องประดับจากจังหวัดจันทบุรี งานเครื่องเงินจากสุโขทัย และผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นนครพนม
รวมถึงกระเป๋าสานกกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเหล่าพัฒนา ที่ต่อยอดจากแนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และ “Sustainable Fashion” สะท้อนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
สำหรับ งาน “DNA นครพนม” ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่แนวคิดความยั่งยืน โดยผสานมิติ “การท่องเที่ยว–วัฒนธรรม–พลังงาน” เข้าด้วยกัน ภายใต้โมเดล “Restination” เมืองแห่งการพักผ่อน ที่มุ่งสร้างสมดุล ระหว่างการดึงดูดนักท่องเที่ยว กับการ ลดภาระพลังงานของเมือง ในระยะยาว
ทั้งนี้ แนวทางพัฒนาเมืองดังกล่าว ขับเคลื่อนผ่าน 5 Must ได้แก่ Visit, Eat, Shop, Mu และ Rest ซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้ให้ชุมชน แต่ยังช่วยกระจายกิจกรรม ลดความแออัด และลดการใช้พลังงานเชิงโครงสร้างในภาคการท่องเที่ยว
งาน “DNA นครพนม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2569 ที่ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ของประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่ร่วมสัมผัสอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “เที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า”