เศร้า หนุ่มวัย 24 ปีมาเล่นน้ำคลายร้อน บริเวณปากอุโมงค์เขื่อนแม่กวง ฝ่าฝืนเขตห้ามเล่นน้ำจมน้ำเสียชีวิต
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รับแจ้งเหตุชายจมน้ำ บริเวณปากอุโมงค์คลองส่งน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จึงประสานหน่วยกู้ภัยแม่โจ้ ส่งชุดปฎิบัติการค้นหาใต้น้ำ ภาค 5 เข้าร่วมค้นหาแล้วรุดไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบชาย-หญิง จำนวนมากพากันมาเล่นน้ำคลายร้อน โดยบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ปากอุโมงค์ เขตน้ำลึกคลองส่งน้ำซึ่งมีป้ายเขตห้ามเข้าเล่นน้ำ ทีมชุดประดาน้ำลงค้นหา จนพบร่างชายจมอยู่ใต้น้ำ นำขึ้นมาบนฝั่ง ทราบต่อมา ผู้เสียชีวิต อายุ 24 ปี เป็นชาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป