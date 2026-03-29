รวบสาวบัญชีม้า แก๊งหลอกขายมือถือ 2 เดือน ยอดเงินหมุนเวียนทะลุ 15 ล้าน อ้าง ให้เพื่อนยืม เปิดร้านขายลูกชิ้น ไม่รู้ถูกใช้ หลอกลวงเหยื่อทั่วประเทศ
29 มี.ค. 69 – พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป.พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ รัตนพันธ์ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.ลัดดานันท์ อายุ 28 ปี
ตามหมายจับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ จ.149/2569 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2569 ข้อหา “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ โดยรู้ว่า จะนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” โดยสามารถจับกุมได้ภายในซอย 5 ถนนบางบอน 3 แขวง-เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก กก.3 บก.ป. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า ถูกกลุ่มมิจฉาชีพ สร้างเพจเฟซบุ๊กปลอม แอบอ้าง ชื่อบริษัทและห้างสรรพสินค้า เปิดขายโทรศัพท์มือถือ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อหลอกให้โอนเงิน
โดยกลุ่มคนร้ายมีการวางแผนเป็นขบวนการ สร้างเพจให้ดูน่าเชื่อถือ พร้อมพ่วงชื่อสาขาห้างฯ และจัดฉากใช้ “หน้าม้า” เข้ามาคอมเมนต์รีวิวใต้โพสต์ สร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ ยอมโอนเงินค่าสินค้าไปยังบัญชีของผู้ต้องหารายนี้ แต่เมื่อโอนเงินแล้ว กลับไม่ได้รับสินค้า อีกทั้งยังถูกบล็อกการติดต่อทันที
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า ในระยะเวลาเพียง 2 เดือน บัญชีของ น.ส.ลัดดานันท์ มียอดเงินหมุนเวียนสูงกว่า 15 ล้านบาท โดยเป็นการรับโอนเงินรายย่อยจากผู้เสียหายทั่วประเทศ ก่อนรีบโอนต่อไปยังบัญชีอื่นในเครือข่ายแบบเป็นทอดๆ
นอกจากนี้ยังพบว่า บัญชีปลายทางบางส่วนมีการใช้งานในพื้นที่แนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และมีลักษณะการสั่งการจากต่างประเทศ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับจากศาล ก่อนติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด
สอบสวน น.ส.ลัดดานันท์ ให้การรับสารภาพว่า บัญชีธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์เป็นของตนจริง แต่ได้มอบให้เพื่อนนำไปใช้ โดยอ้างว่า จะใช้เปิดร้านขายลูกชิ้น และไม่ทราบว่า จะถูกนำไปใช้ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนแบบนี้ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
กองบังคับการปราบปราม – https://www.cib.go.th/departments/suppression