หนุ่มโดดช่วยหลานเล่นน้ำตกแล้วจมน้ำ จนรอดชีวิต ตัวเองกลับหมดแรง จมน้ำสิ้นใจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสุดยื้อชีวิต เผยที่เกิดเหตุเป็นแอ่งน้ำลึกท่วมหัว
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 29 มี.ค.2569 พ.ต.อ.พิน อินมาก ผกก.สภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งนายคธาวุฒ ชำนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.กำโลน อ.ลานสกา ว่า มีเหตุคนจมน้ำที่น้ำตกวังไม้ปัก 2 ราย จึงนำกำลังชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่สมาคมหน่วยกู้ภัยลานสกา เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบว่าบุคคลที่จมน้ำรายแรกทราบชื่อนายฉ้าริก อายุ 28 ปี ชาว จ.กระบี่ อยู่ในสภาพหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงทำ PCR แต่ไม่พื้นจึงรีบนำส่ง รพ.ลานสกา แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้และเสียชีวิตในส่วนอีกรายไม่ทราบชื่อ อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
จากการาสอบสวนทราบว่า นายฉ้าริก ผู้ตายพร้อมญาติมาท่องเที่ยวที่น้ำตกดังกล่าว ปรากฏว่าหลานของผู้ตายลงเล่นน้ำหลายร้อน ซึ่งในแอ่งน้ำที่หลานลงเล่นมีความลึกท่วมหัว หลานได้จมน้ำดำผุดดำว่าย นายฉ้าริกเห็นจึงรีบกระโดดลงไปช่วยเหลือและสามารถช่วยหลานขึ้นมาได้
แต่นายฉ้าริกกลับหมดแรงจมน้ำหายไป ชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์ได้ดำน้ำลงไปช่วยเหลือนำขึ้นมาได้ แต่ไปเสียชีวิตที่รพ. เบื้องต้นหลังจากชันสูตรพลิกศพเสร็จ เจ้าหน้าที่จึงมอบให้กับญาตินำไปจัดการตามพิธีทางศาสนาต่อไป