หนุ่มโดดช่วยหลานเล่นน้ำตกแล้วจมน้ำ จนรอดชีวิต ตัวเองกลับหมดแรง จมน้ำสิ้นใจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสุดยื้อชีวิต เผยที่เกิดเหตุเป็นแอ่งน้ำลึกท่วมหัว

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 29 มี.ค.2569 พ.ต.อ.พิน อินมาก ผกก.สภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งนายคธาวุฒ ชำนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.กำโลน อ.ลานสกา ว่า มีเหตุคนจมน้ำที่น้ำตกวังไม้ปัก 2 ราย จึงนำกำลังชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่สมาคมหน่วยกู้ภัยลานสกา เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เมื่อไปถึงพบว่าบุคคลที่จมน้ำรายแรกทราบชื่อนายฉ้าริก อายุ 28 ปี ชาว จ.กระบี่ อยู่ในสภาพหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงทำ PCR แต่ไม่พื้นจึงรีบนำส่ง รพ.ลานสกา แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้และเสียชีวิตในส่วนอีกรายไม่ทราบชื่อ อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

จากการาสอบสวนทราบว่า นายฉ้าริก ผู้ตายพร้อมญาติมาท่องเที่ยวที่น้ำตกดังกล่าว ปรากฏว่าหลานของผู้ตายลงเล่นน้ำหลายร้อน ซึ่งในแอ่งน้ำที่หลานลงเล่นมีความลึกท่วมหัว หลานได้จมน้ำดำผุดดำว่าย นายฉ้าริกเห็นจึงรีบกระโดดลงไปช่วยเหลือและสามารถช่วยหลานขึ้นมาได้

แต่นายฉ้าริกกลับหมดแรงจมน้ำหายไป ชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์ได้ดำน้ำลงไปช่วยเหลือนำขึ้นมาได้ แต่ไปเสียชีวิตที่รพ. เบื้องต้นหลังจากชันสูตรพลิกศพเสร็จ เจ้าหน้าที่จึงมอบให้กับญาตินำไปจัดการตามพิธีทางศาสนาต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ด่วน เครื่องบินเล็กตก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนท.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ
10

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ