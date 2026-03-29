อุบัติเหตุเศร้า หนุ่ม 27 ขับเก๋งพุ่งชนอัดท้ายรถบรรทุกพ่วงขนหินจอดริมถนนเสียชีวิตคาซาก คนขับรถบรรทุก เผย แวะจอดพักรถยังไม่ทันลงเสียงดังโครมสนั่น
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 มี.ค.2569 ร.ต.อ.วิโรจน์ ปราบปรี รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงลากจอดริมทาง ทำให้คนขับเสียชีวิต ริมถนนสายเพชรเกษมพัทลุง-หาดใหญ่ หมู่ 4 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จึงประสานแพทย์ รพ.ป่าบอน แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพแม่ขรี
ที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ฮอนด้า สีดำ ทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงลากทะเบียนจังหวัดยะลา สภาพด้านหน้ารถเก๋งพังเสียหาย ภายในรถพบร่างชายคนขับเสียชีวิต ทราบต่อมา อายุ 27 ปี บ้านอยู่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สอบสวนนายรูสดี อายุ 32 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง ระบุ ขณะขับรถไปส่งหินในพื้นที่ อ.รัติภูมิ จ.สงขลา มาถึงที่เกิดเหตุได้แวะจอดริมทางเพื่อพักรถ ขณะที่จอดและยังไม่ทันลงจากรถ ได้ยินเสียงรถชนสนั่นเลยลงมาดู พบว่ามีรถยนต์เก๋งชนท้ายและชายคนขับเสียชีวิต จึงรีบแจ้งตำรวจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งรพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป