เพชรบูรณ์ พายุฤดูร้อน ถล่ม ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ฟ้าผ่า ควายตาย 3 ตัว บ้านเรือนชาวบ้านพังเสียหาย 66 หลัง พ่อเมืองสั่ง เร่งช่วยเหลือปชช. เฝ้าระวังอันตราย 24 ชม.

29 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฤดูร้อน หลายในพื้นที่ใน 5 อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลมกระโชกแรง ทำให้เกิดฝนตกหนัก และลูกเห็บตก ส่งผลให้ต้นไม้หักโค่นขวางเส้นทาง

เจ้าหน้าที่ ต้องเร่งนำเครื่องมือออกไปเคลียร์พื้นที่ให้รถสามัญสัญจรผ่านได้ และนอกจากนั้น ลูกเห็บยังสร้างความเสียหายให้แก่ใบยาสูบของเกษตรกร ที่กำลังเก็บอยู่ในขณะนี้

นอกจากนั้น ในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ำ เกิดสถานการณ์พายุฤดูร้อน มีฝนตก ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายรวม 66 หลัง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังโป่ง ได้เกิดฟ้าผ่าคอกสัตว์ 1 หลัง ทำให้ควาย ถูกฟ้าผ่าตาย 3 ตัว

ด้าน นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งการให้ นายอำเภอ ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

โดยนายอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่บัญชาการสถานการณ์ ได้จัดชุดปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน เร่งสำรวจความเสียหายให้ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่

กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ได้เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย รองรับ สถานการณ์ เพื่อให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชน พร้อมเฝ้าระวังอันตราย ตลอด 24 ชม.

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