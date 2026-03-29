ผงะ 2 ศพ โผล่เกาะกลางถนนสายเชีย เป็นหนุ่ม 17 กับ ด.ญ.อายุ 14 ปี เสียชีวิตมาแล้ว 2 วัน กู้ภัย เผย ได้รับแจ้งเมื่อกลางดึก 2 วันก่อน เจอแต่จยย. วนหาทั้งวันก็ไม่เจอ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 มี.ค.2569 พ.ต.ต.พิจักษณ์ สูรยเสนีย์ สารวัตร(สอบสวน) สภ.สรรพยา จ.ชัยนาท รับแจ้งเหตุพบศพชาย-หญิง เสียชีวิตอยู่ในร่องเกาะกลางถนนสายเอเชีย ขาล่อง กม.130+800 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จึงประสานแพทย์ รพ.สรรพยา แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท
ที่เกิดเหตุพบศพชายวัยรุ่นนอนคว่ำหน้า กระดูกหักหลายแห่ง ข้างกันพบหมวกกันน็อกและสัมภาระกระเป๋า 2 ใบ ห่างกัน 20 เมตรพบศพหญิงสาววัยรุ่นนอนหงาย มีแผลแตก แพทย์ ระบุ เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน ทราบต่อมาผู้ชาย อายุ 17 ปี ชาวจ.กำแพงเพชร อีกรายเป็น ด.ญ. อายุ 14 ปี ชาวจ.นครสวรรค์
นายวัฒนชัย รุ่งราวี อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า เคสนี้น่าจะเป็นเคสเดียวกับเหตุที่เกิดตอนตี 2 ของวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา มีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก แต่เมื่อกู้ภัยมาแล้วก็ไม่พบอุบัติเหตุวนอยู่หลายรอบก็ไม่พบจึงยกเลิก ส่วนรถจักรยานยนต์ที่คาดว่าจะเป็นยานพาหนะของทั้งคู่ ตำรวจเก็บรักษาไว้ที่ป้อมเสือโฮก อ.เมืองชัยนาท เป็นฮอนด้าเวฟสีแดง หลังพบพลิกคว่ำอยู่กลางถนน
” วันรุ่งขึ้นก็มาวนหากันอยู่หลายรอบก็ไม่พบจนมีพลเมืองดีผ่านมาเห็นศพ 2 ศพ คาดว่าทั้งคู่น่าจะเสียหลักเฉี่ยวชน จนกระเด็นตกเกาะกลางที่ค่อนข้างลึกจึงทำให้ไม่มีใครสังเกตเห็นประกอบกับเวลาที่เกิดเหตุกลางดึก ”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพ ส่งสถาบันนิติเวช รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป