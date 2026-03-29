หนองคาย คึกคัก ชาวบ้าน พาลูกจูงหลาน ลงเล่นน้ำ เล่นเรือลาก คลายร้อน หาดทรายแม่น้ำโขง พร้อมชมวิวเวียงจันทน์ เพลิดเพลินอาหาร สดสะอาดรสชาติอร่อย จนท.จัดระเบียบ-รปภ.เข้ม

29 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศคึกคัก ที่หาดทรายทอง บ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งเป็นหาดทรายแม่น้ำโขง อยู่ตรงข้ามกับ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โดยหน้าร้อนช่วงนี้ จะเกิดหาดทรายขึ้น ชาวตำบลพานพร้าว พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำในแม่น้ำโขง พ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลานมาเล่นน้ำ ชาวหนองคาย นักท่องเที่ยว เล่นน้ำคลายร้อน ชมวิวนครหลวงเวียงจันทน์ และรับประทานอาหารที่พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ เปิดร้านขาย เช่น ปลาเผา ส้มตำ เมนูอาหารอีสาน ของว่าง เครื่องดื่มมากมาย มีบริการเล่นเรือลาก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้จัดระเบียบทั้งด้านความปลอดภัย กำหนดจุดเล่นน้ำ ร่องน้ำลึก จะมีแนวกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวล้ำเข้าไปในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จัดจุดจอดรถ ห้องน้ำให้บริการ และกวดขันด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอาหารสดสะอาดรสชาติอร่อย รวมถึงติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ชัดเจนด้วย

นักท่องเที่ยว สามารถเล่นน้ำที่หาดทรายฟองได้ไปจนกว่า แม่น้ำโขงจะเพิ่มระดับสูงขึ้น ซึ่งจะอยู่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

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