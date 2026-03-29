คนขับเรือโยงช่วยทัน หญิง 52 ตกจากสะพาน ปทุมธานี 2 ลงแม่น้ำเจ้าพระยา ลูกสาวร้องไห้โฮ แม่เครียดปัญหาทางบ้าน ขับเก๋งออกมา ครอบครัวตามหากันวุ่น
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 29 มี.ค.2569 พ.ต.ท จำนงค์ แหวนวงษ์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี รับแจ้งจากชาวบ้านว่าสามารถช่วยเหลือหญิงตกจากสะพานปทุมธานี 2 ถนน 345-ซ่อมสร้าง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี ลงมาในแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ได้ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดบนสะพานพบรถเก๋งโตโยต้า สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร จอดชิดอยู่ขอบทางประตูรถไม่ได้ล็อก ภายในมีกระดาษเอ 4 เขียนด้วยลายมือข้อความถึงลูกๆ บริเวณราวเหล็กทางเดินมีรองเท้าของผู้หญิงถอดทิ้งอยู่ 1 คู่ ส่วนหญิงที่ตกลงมาคนขับเรือโยงได้ช่วยเหลือ นำตัวไปขึ้นที่ท่าน้ำหน้าวัดดาวดึงษ์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี อาการปลอดภัย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรับตัวพาส่งรพ. โดยมีลูกสาวร่ำไห้ตกใจเฝ้าดูแลแม่ ทราบต่อมา อายุ 52 ปี มีอาการเครียดจากปัญหาครอบครัว
เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุหญิงคนนี้ขับรถออกมาจากบ้าน ลูกและญาติๆพยายามช่วยกันตามหา จนมาพบว่ารถจอดอยู่บนสะพานปทุมธานี 2 โดยคนขับเรือและชาวบ้านช่วยเหลือไว้ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประสานญาติเฝ้าดูแลต่อไป