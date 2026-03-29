งวดนี้ไม่พลาด แม่ค้าออนไลน์ ฝันได้จับแบงก์พัน ตื่นมาเจอหนอนหล่นใส่ตัว ยั้วเยี้ยเต็มที่นอน เจ้าตัวเปิดใจต้องได้โชคใหญ่อย่างแน่นอน

วันที่ 29 มี.ค. 2569 ขณะที่ ด.ต.เศรษฐพงษ์ ขันตี และ จ.ส.ต.ปิตินัช ทองวิเศษ ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองอุดรธานี เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ อินทรีย์ 1 ได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านภายในหมู่บ้านการเคหะ ซ.2 ม.5 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ว่ามีหนอนจำนวนมาก หล่นลงมาจากฝ้าเพดานภายในห้องนอน

เกรงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น หรือมีศพอยู่บนฝ้าเพดาน แต่ไม่กล้าขึ้นไปเปิดดู เนื่องจากเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียง 3 วัน หลังจากได้รับแจ้ง จึงออกไปตรวจสอบ พร้อมกับประสานอาสากู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพบ น.ส.เกษกานดา อายุ 27 ปี และนายธนพันธ์ อายุ 35 ปี 2 สามีภรรยาเจ้าของบ้านนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นซากโครงกระดูกของสัตว์เลื้อยคลาน คล้ายกับ หางหนู จิ้งเหลน และตุ๊กแก ส่วนตัวหนอนตัวอ้วนๆ จำนวนมากหลังเกาะกินซากสัตว์จนเหลือแต่กระดูก เจ้าของบ้านได้เก็บใส่แก้วพลาสติก จึงทำให้ทุกคนได้พากันโล่งใจ หลังจากที่ตอนแรกคิดว่าเป็นซากศพของคน

น.ส.เกษกานดา เปิดเผยว่า มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ วันนี้ตื่นเช้ามาพบหนอนตกลงมาจากฝ้าเพดานเต็มที่นอน ตนเป็นคนกลัวหนอนมาก ถอดเสื้อผ้าวิ่งเข้าห้องน้ำ อาบน้ำชำระร่างกาย แล้วบอกสามีไปรับน้องชายมาดูว่ามีอะไรตายบนฝ้าเพดานหรือไม่ แต่ก็ไม่กล้าเปิดฝ้าเพดานดู ช่วยกันขนเสื้อผ้า

และเครื่องนอนออกมาจากห้องนอน มาทำความสะอาดจนเกือบเสร็จ จึงให้สามีโทรแจ้งตำรวจ และกู้ภัยมาตรวจสอบ พบว่าเป็นซากสัตว์เลื้อยคลาน พวกตนย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้เพียง 3 วัน หลังเจ้าของบ้านเก่าได้ย้ายออกไปได้ 1 เดือน กลัวว่าจะเป็นหนอนที่เกาะกินซากศพคน เพราะหนอนตัวอ้วนมาก และ 3 คืนที่ผ่านมาฝันดีทุกคืนด้วย

คืนแรกฝันว่าพ่อเอาเงินมาให้ 1100 บาท เป็นธนบัตร ฉบับละ 1 พัน 1 ใบ และฉบับละ 100 บาท 1 ใบ คืนที่สองเป็นคนชราไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือชาย เอาธนบัตรฉบับละ 50 บาท 2 ใบ มาให้ตน และคืนที่ 3 คือเมื่อคืนที่ผ่านมาคนชราคนเดิมเอาธบัตรฉบับละ 500 บาท 2 ใบ ยื่นมาให้ตน

จากนั้นก็เดินหายตัวไป ตนคิดว่าเจ้าที่คงจะมาให้โชคตนอย่างแน่นอน นอกจากจะเอาเลขที่บ้านหลังนี้เสี่ยงโชคแล้ว ก็จะเอาจำนวนเงินที่ฝันได้ไปลองเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้ (1 เม.ย. 69) เช่นเดียวกัน

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