ตำรวจเตรียมนำตัวส่งศาลฝากขัง คดีโหดยิงหนุ่ม 39 เสียชีวิต ทิ้งศพในป่าหญ้าท้ายหมู่บ้าน ตร.จับเมีย-พี่ชาย-เพื่อน แจ้งร่วมกันฆ่า ชาวบ้านสงสารแฉพฤติกรรมเหยื่อปืน
จากกรณีพบศพ นายพัฒนา อายุ 39 ปี ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในป่าหญ้าท้ายหมู่บ้านในพื้นที่ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ต่อมาตำรวจจับกุม น.ส.สุพัตรา อายุ 39 ปี ภรรยานายพัฒนา นายศักดิ์สิทธิ์ อายุ 45 ปี พี่ชายน.ส.สุพัตรา และนายเกรียงศักดิ์ อายุ 31 ปี แจ้งข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ล่าสุดคดีนี้ที่ สภ.บ้านดุง จ.อดุรธานี ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมเตรียมนำตัวทั้ง 3 คนส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีต่อไป
ด้านชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมผู้ตายเป็นที่รู้กันดีของคนในหมู่บ้านว่า ชอบดื่มเหล้าเมามายและพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพยาแล้วคลั่ง ชอบทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำ ไม่เกิดกับใครคงไม่รู้หรอก ความเจ็บปวดที่ผู้หญิงคนนี้ต้องเจอ มันสุดจะบรรยาย ภรรยาผู้ตายต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวมาโดยตลอด ทุกครั้งที่สามีเมาและเสพยามาจะถูกทุบตีอย่างทารุณ บางครั้งถึงขั้นปางตาย ใช้ฟาดไม้ฟาดทำร้ายเหยียบคอแล้วยังมีลามทำร้ายเด็กที่เป็นลูกติดภรรยาด้วย
” ขณะที่ฝ่ายภรรยาเป็นคนเงียบๆ ก้มหน้าทนเพื่อลูก แต่ผัวยิ่งได้ใจ ยิ่งทำร้ายหนักขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังไถเงินเป็นประจำไม่ให้ก็จะทำร้าย ภรรยาไม่ได้เป็นคนจ้างวานฆ่า เรื่องที่เกิดขึ้นจากความเก็บกดและความโกรธแค้นสะสมของ พี่ชาย ฝ่ายหญิง ที่เห็นน้องสาวถูกทำร้ายปางตาย ล่าสุดน้องสาวถูกตีจนหน้าตาบวมปูด เดินไม่ได้ ทำให้พี่ชายหมดความอดทน ตัดสินใจลงมือเพื่อปกป้องน้องสาว “