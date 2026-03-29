อากาศร้อนจัด ป้าสุดช็อกไม่เห็นหลานชายออกมาซื้อน้ำแข็งเหมือนทุกวัน เข้าไปดูพบนอนเสียชีวิตมือยังกำแก้วน้ำสเตนเลสแน่น คาดฮีตสโตรก
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 29 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี รับแจ้งเหตุชายเสียชีวิตในบ้านพัก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี จึงประสานแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมรุดไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวน และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว มุงหลังคาสังกะสีแบบเมทัลชีตไม่มีฝ้าเพดาน ภายในบ้านพบศพชาย อายุ 37 ปี นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้น มือยังกำแก้วน้ำสเตนเลสไว้แน่น คล้ายกำลังจะตักน้ำดื่ม ใกล้กันมีกระติกน้ำและน้ำหวานสีแดงวางอยู่ บรรยากาศภายในบ้านค่อนข้างอบอ้าว อากาศร้อนจัด แม้มีช่องระบายอากาศแต่ไม่ช่วยคลายความร้อน
นางอำนวย อายุ 68 ปี ป้าผู้เสียชีวิต ระบุ หลานใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตแล้ว ส่วนน้องชายไปบวช ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและวันนี้อากาศร้อนจัดมาก เจ้าตัวมักออกมาซื้อน้ำแข็งวันละหลายครั้งนำไปคลายร้อน เมื่อวานยังเห็นมาซื้อน้ำแข็งตามปกติอยู่เลยยังชวนมากินข้าวด้วย แต่หลานปฏิเสธ กระทั่งเช้าวันนี้ไม่พบออกมาจากบ้านเอะใจเข้าไปดูก็พบว่าเสียชีวิตสภาพมือยังกำแก้วน้ำไว้ คาดว่าเกิดอาการฮีตสโตรก
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. ชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายก่อนให้ครอบครัวรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป