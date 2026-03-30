เชียงใหม่วิกฤต โฮมสเตย์โพสต์ไฟไหม้ป่า “จุดชมทะเลหมอก กลายเป็นทะเลเพลิง” เผยลมแรง ทำให้ไฟที่ดับแล้วปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางดึก
เมื่อเวลา 01.41 น. วันที่ 30 มีนาคม 2569 เกิดเหตุไฟป่าบริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน หมู่ 11 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลังรับแจ้งเหตุ นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอสันกำแพง เร่งลงพื้นที่อำนวยการควบคุมสถานการณ์
พร้อมประสานนายชนะนันท์ กันตีฟอง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ สนับสนุนรถดับเพลิง 2 คัน และเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายในระยะเวลาไม่นาน ภายใต้แนวทาง “เห็นไว เข้าถึงไว ดับได้ไว” ตามมาตรการ “เชียงใหม่ไม่เผา”
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่อำเภอแม่แตง เพจที่พัก “บ้านสวนแม่นาหมี่โฮมสเตย์ บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ” ได้เผยแพร่ภาพเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบัน จากจุดชมวิวทะเลหมอกและทิวเขาที่สวยงาม กลายเป็นภาพไฟป่าและหมอกควันปกคลุมพื้นที่ สร้างความกังวลให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน โดยระบุว่า แม้ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นจะร่วมกันดับไฟและทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยกระแสลมแรง ทำให้ไฟที่ดับแล้วปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางดึก
สำหรับสถานการณ์ภาพรวม พบจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทยรวม 4,291 จุด แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,192 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 1,591 จุด พื้นที่เกษตร 187 จุด เขต ส.ป.ก. 177 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 139 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด
ด้านข้อมูลจาก GISTDA รายงานจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 (รอบเช้า) พบรวม 787 จุด โดยอำเภอที่พบจุดความร้อนสูง ได้แก่ เชียงดาว 149 จุด สะเมิง 100 จุด พร้าว 96 จุด แม่แตง 92 จุด และฮอด 50 จุด ขณะที่อำเภอสันกำแพงพบ 20 จุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 มีนาคม 2569 จังหวัดเชียงใหม่มีจุดความร้อนสะสมแล้ว 3,859 จุด สะท้อนสถานการณ์ไฟป่าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
ขอบคุณภาพ-ข้อมูล : บ้านสวนแม่นาหมี่โฮมสเตย์ บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ