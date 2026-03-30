ระทึกกลางดึก ตี3 แก๊สบึ้มสนั่น 4ชีวิตวิ่งหนีตาย บ้านพังเสียหาย 8 หลัง ผวาถล่มซ้ำ ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ลงพื้นที่ ตรวจสอบตัวโครงสร้างอาคาร ปิดกั้นพื้นที่
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 พ.ต.ต.ชนธัญ พรหมรักษา สารวัตร(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย ได้รับแจ้งมีเหตุแก๊สระเบิดเป็นเหตุให้บ้านเรือนเสียหายหลายหลัง เหตุเกิดภายในหมู่บ้านเจ้าพระยาวิลล่า ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สูง 2 ชั้นปลูกแถวติดกันหลายหลัง บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านหลังมุมแรงระเบิดทำให้บ้านพังลงมาได้รับความเสียหายแทบทั้งหลัง จากการตรวจสอบพบว่าในบ้านมีผู้พักอาศัย 4 คน เป็นพ่อแม่ลูกกัน โดยทั้งหมดไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบว่ามีบ้านของเพื่อนบ้านได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด 8 หลัง จยย. 1 คัน และรถยนต์ 1 คัน
จากการสอบถามน.ส.ปวรรณพัสตร์ อายุ 46 ปี เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 03.00 น.นอนหลับอยู่บนห้องนอนชั้นสองพร้อมลูกรวม 4 คน สะดุ้งตื่นเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นบ้านสั่นสะเทือนทำให้ฝ้าเพดานหล่นพังเสียหาย จึงพาลูกหนีลงทางบันไดเพื่อลงมาด้านล่าง
แต่พบว่าบันไดก็พังหายไปจึงลงมาไม่ได้จึงพยายามปีนกันออกมาจากตัวโครงสร้างบ้านเมื่อออกมาได้ก็พบว่าบ้านพังเสียหายหมดเกือบทั้งหลัง แรงระเบิดสะเทือนไปถึงบ้านที่อยู่ติดกันด้านหลังและด้านหน้าของบ้านได้รับความเสียหายอีกรวม 8 หลัง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ระบุสาเหตุน่าจะเกิดจากการปิดหัววาล์วถังไม่สนิท จึงทำให้เกิดแก๊สรั่ว ซึ่งล่าสุดที่บ้านหลังเกิดเหตุใช้แก๊สทำกับข้าวเมื่อเวลาประมาณสิบโมงของเมื่อวานนี้ และช่วงเย็นได้ออกไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้านและกลับเข้ามาช่วงเวลาประมาณสองทุ่ม แต่ก็ไม่ได้กลิ่นแก๊สแต่อย่างใด กระทั่งเข้านอนและเกิดเหตุระเบิดขึ้นกลางดึก
ด้านนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ปภ.จังหวัดปทุมธานี และฝ่ายโยธาธิการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบตัวโครงสร้างอาคารและกันเป็นพื้นที่อันตรายไม่ให้เข้าใกล้ตัวโครงสร้างบ้าน เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการถล่มลงมาและพบว่าบ้านหลังอื่นๆ ก็เกิดมีรอยร้าว จึงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า
สาเหตุเกิดจากแก๊สระเบิดภายในตัวบ้าน จึงทำให้แรงระเบิดสะเทือนถึงบ้านหลังอื่น ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้รับความเสียหายรวม 8 หลังคาเรือน ซึ่งขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือกับทางผู้เสียหาย โดยได้ตั้งศูนย์พักพิงบริเวณอาคารนิติบุคคลของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้พักอาศัย
พร้อมทั้งมีทั้งเจ้าหน้าที่จาก อบต.บ้านกลาง นำข้าวของเครื่องใช้มาให้เพื่อเป็นการดูแลเบื้องต้น ก่อนในส่วนโครงสร้างของตัวบ้านคงต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำการตรวจสอบฐานรากและโครงสร้างบ้านทุกๆหลังที่ได้รับความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ถล่มช้ำ