นาทีชีวิต! ปั๊มหัวใจยื้อไม่ทัน สองสามีภรรยา เสียชีวิตสลด หลังถูกกระบะพุ่งชนท้ายกระเด็นไกล คนขับ เผยโดนตัดหน้ากะทันหัน เบรกไม่ทัน
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 ร.ต.อ.สมหมาย เกื้อสุข ร้อยเวร สภ.ศรีนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเพชรเกษม พัทลุง–ตรัง หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิต นายวิจิตร (สงวนนามสกุล) และ นางนันทา (สงวนนามสกุล) สองสามีภรรยา อายุประมาณ 60 ปีเศษ ซึ่งหมดสติ ก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองพัทลุง 1 ราย และโรงพยาบาลในอำเภอศรีนครินทร์อีก 1 ราย แต่ทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่ห้องฉุกเฉิน
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ดรีม ของผู้เสียชีวิต ถูกชนท้ายอย่างรุนแรงจนป้ายทะเบียนหักติดกับซากรถ และยังพบว่ารถคันดังกล่าวได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110 ทะเบียนพัทลุง ของ น.ส.อนงค์นาถ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี พนักงานขนส่ง ซึ่งจอดอยู่ริมถนนเพื่อส่งของ
น.ส.อนงค์นาถ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงชนอย่างดัง ก่อนหันไปเห็นรถของสองสามีภรรยาไถลพุ่งเข้าชนรถของตนอย่างจัง ร่างผู้เสียชีวิตกระเด็นลอยตกกลางถนนในสภาพไร้ชีพจร สร้างความตกใจเป็นอย่างมาก โดยพบว่ารถของผู้เสียชีวิตไถลจากจุดชนเป็นระยะทางกว่า 80 เมตร
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 60 เมตร พบรถกระบะฟอร์ด ทะเบียนตรัง จอดอยู่ ด้านหน้าได้รับความเสียหายจากร่องรอยชน โดยคนขับให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนพร้อมภรรยากำลังเดินทางกลับจากส่งลูกชายเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดตรัง
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ขับรถอยู่ในเลนขวาตามปกติ จู่ๆรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตขับตัดหน้า คาดว่าจะขับเปลี่ยนเลนเพื่อจะไปยูเทิร์น ทำให้เบรกไม่ทันและพุ่งชนอย่างจัง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป