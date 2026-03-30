นาทีชีวิต! ปั๊มหัวใจยื้อไม่ทัน สองสามีภรรยา เสียชีวิตสลด หลังถูกกระบะพุ่งชนท้ายกระเด็นไกล คนขับ เผยโดนตัดหน้ากะทันหัน เบรกไม่ทัน

เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 ร.ต.อ.สมหมาย เกื้อสุข ร้อยเวร สภ.ศรีนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเพชรเกษม พัทลุง–ตรัง หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิต นายวิจิตร (สงวนนามสกุล) และ นางนันทา (สงวนนามสกุล) สองสามีภรรยา อายุประมาณ 60 ปีเศษ ซึ่งหมดสติ ก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองพัทลุง 1 ราย และโรงพยาบาลในอำเภอศรีนครินทร์อีก 1 ราย แต่ทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่ห้องฉุกเฉิน

กระบะคันเกิดเหตุ

กระบะคันเกิดเหตุ

จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ดรีม ของผู้เสียชีวิต ถูกชนท้ายอย่างรุนแรงจนป้ายทะเบียนหักติดกับซากรถ และยังพบว่ารถคันดังกล่าวได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110 ทะเบียนพัทลุง ของ น.ส.อนงค์นาถ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี พนักงานขนส่ง ซึ่งจอดอยู่ริมถนนเพื่อส่งของ

น.ส.อนงค์นาถ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงชนอย่างดัง ก่อนหันไปเห็นรถของสองสามีภรรยาไถลพุ่งเข้าชนรถของตนอย่างจัง ร่างผู้เสียชีวิตกระเด็นลอยตกกลางถนนในสภาพไร้ชีพจร สร้างความตกใจเป็นอย่างมาก โดยพบว่ารถของผู้เสียชีวิตไถลจากจุดชนเป็นระยะทางกว่า 80 เมตร

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 60 เมตร พบรถกระบะฟอร์ด ทะเบียนตรัง จอดอยู่ ด้านหน้าได้รับความเสียหายจากร่องรอยชน โดยคนขับให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนพร้อมภรรยากำลังเดินทางกลับจากส่งลูกชายเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดตรัง

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ขับรถอยู่ในเลนขวาตามปกติ จู่ๆรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตขับตัดหน้า คาดว่าจะขับเปลี่ยนเลนเพื่อจะไปยูเทิร์น ทำให้เบรกไม่ทันและพุ่งชนอย่างจัง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

กระบะชนท้าย

นาทีชีวิต! ปั๊มหัวใจยื้อไม่ทัน สองสามีภรรยา เสียชีวิตสลด หลังถูกกระบะพุ่งชนท้ายกระเด็นไกล

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แห่สักการะ หลวงพ่ออู่ทองและพระปรางค์ วัดดัง หนุ่มรับโชคใหญ่48ล้าน กลับมาไหว้ขอพร
2

JARTON คว้างานระบบความปลอดภัย IMF–World Bank เร่งเครื่อง AI–Cyber Security ดันรายได้พันล้านปี 73
3

หนุ่มวัย 37 ปี ขับบิ๊กไบก์ เสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนอัดต้นไม้เสียชีวิต
4

แม่ดา เซ็นมอบ พม.คุ้มครอง ฟ้าใส ห้ามนำน้องทำคอนเทนต์ นุ้งตี้ ลั่นรอวันน้องได้กลับมา
5

เพื่อนขี่ตามหลังมาช็อก หนุ่มขี่จยย. เสียหลักพุ่งชนเสาไฟ เสียชีวิตสลด
6

กบข. ชี้สังคมอายุยืนโจทย์ใหญ่ของโลก หนุนออมเร็ว-ลงทุนเหมาะสม ดันเงินทำงานต่อหลังเกษียณ
7

เนเน่ รอยัล ขึ้นเวทีโชว์งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้นำการเงินโลก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

มูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม จัดสัมมนา วางแผนการเงิน ยึดแนว เศรษฐกิจพอเพียง
10

เปแอสเชฟอร์มแกร่งบุกอัดแมนฯ ซิตี้ ยึดหัวแถวตารางคะแนนยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก