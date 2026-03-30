แก๊งขนยาหนี ตชด.ภ.2ไล่ล่าข้ามจังหวัด กลัวตายขับรถหลบเข้าโรงพักหวังให้ตำรวจช่วยเหลือ ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด สารภาพสิ้นรับจ้างมาแล้ว 3 ครั้ง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 มี.ค.2569 ที่บก.ตชด.ภ.2 จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภ.2 พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการข่าว บก.ตชด.ภ.2 ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมตัวนายทรัพย์ทวีคูณ อายุ 52 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 2,200,000 เม็ด รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ขม-2674 ขอนแก่น
หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง, กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และ ปปส. สกัดจับกุมตัวได้หน้า สภ.นามน จ.กาฬสินธุ์ หลังหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่กว่า 130 กม. ก่อนจะทำการควบคุมตัว และตรวจยึดของกลางทั้งหมดมาทำการสอบสวนที่ บก.ตชด.ภ.2
พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภ.2 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์คันดังกล่าวขับเข้ามาในพื้นที่ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ด้วยลักษณะต้องสัยคล้ายกับบรรทุกของหนัก จึงทำการตรวจสอบทะเบียนรถ จึงทำการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นตามขั้นตอน แต่คนขับรถได้เร่งเครื่องหลบหนีอย่างรวดเร็ว จึงประสานงานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำการสกัดจับกุม
แต่คนร้ายซึ่งชำนาญเส้นทางได้ขับรถหลบหนีมาในเส้นทางผ่าน อ.วาริชภูมิ-ภูพาน และกำลังจะเข้าเขต จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยิงสกัด แต่คนร้ายยังคงเร่งเครื่องหลบหนี ก่อนที่จะขับรถเข้ามาจอดที่ หน้า สภ.นามน อย่างรวดเร็ว
จึงทำการควบคุมตัวนายทรัพย์ทวีคูณ คนขับไว้ และทำการตรวจค้นพบยาบ้า ยี่ห้อ Y1 บรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยอย่างมิดชิด วางไว้ที่ห้องโดยสารของตัวรถ จึงทำการตรวจยึดมาตรวจสอบ นับรวมได้กว่า 2,200,000 เม็ด มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่ายาบ้าดังกล่าวทั้งหมดได้รับการว่าจ้างจากเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ชื่อ “อ้าย ควายบิน” โดยจ้างให้นำของกลางดังกล่าวทั้งหมด จาก ต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ให้ขับมาส่งที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หากทำงานสำเร็จจะได้รับค่าจ้าง 225,000 บาท ซึ่งทำมาแล้ว 3 ครั้ง
และจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหารายนี้อยู่ในช่วงการประกันตัวในคดีเสพยาเสพติดของ อ.กุดบาก จ.สกลนคร และขณะขับรถขนส่งยาบ้าครั้งนี้ ผู้ต้องหาได้ทำการเสพยาบ้ามาแล้ว 5 เม็ด เดิมพบว่าผู้ต้องหาเคยทำฟาร์มโคกระบือ และไก่ชน แต่ไปไม่รอดจึงหันมาเข้าร่วมขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าว
ส่วนสาเหตุที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม หลังถูกไล่ล่ามาไกลกว่า 130 กม.ครั้งนี้ และขับรถเข้ามาจอดที่ สภ.นามน เพื่อหวังให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ เป็นเพราะผู้ต้องหาน่าจะเกิดความกลัว เนื่องจาก ตชด.เรากัดไม่ปล่อย และติดตามอย่างกระชั้นชิด คนร้ายจึงอาจจะหวังพึ่งตำรวจท้องที่ ในเรื่องของความปลอดภัย แต่ก็ถูกจับกุมตัวได้ดังกล่าว
พ.ต.อ.คณิต กล่าวต่อว่า จากนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ บช.ตชด.ที่เน้นหนักในการสกัดกั้นการลำเลียงและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น บก.ตชด.ภ.2 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกภาคส่วน
โดยในเดือน มี.ค.สามารถจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญได้รวม 4 คดี ผู้ต้องหาทั้งหมด 7 ราย ของกลางยาบ้ากว่า 10 ล้านเม็ด ยาไอซ์ 270 กก.ตรวจยึดรถยนต์ 8 คัน พร้อมยึดทรัพย์ของเครือข่ายผู้กระทำความผิดได้จำนวนมาก เพื่อที่จะตัดต้นทาง ตัดเส้นทาง และตัดปลายทางตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาได้กำหนดไว้
ขณะที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทีกำลังจะมาถึง ตำรวจ ตชด.ที่ปฎิบัติงานตามแนวชายแดนจะยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป
อย่างไรก็ตามภายหลังการสอบปากคำแล้วเสร็จ จึงตั้งข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ, ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฎิบัติหน้าที่ และขับขี่ยานพาหนะโดยมีสารเสพติด ในร่างกายก่อนจะทำการควบคุมตัว และของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.นามน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป