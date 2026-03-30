อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สกัดไฟป่า 7 จุด ป่าเต็งรัง เสียหาย 118 ไร่ ชี้สาเหตุหลัก ลักลอบเผาเพื่อเก็บหาของป่า เจตนาจุดไฟก่อกวน

วันที่ 30 มี.ค.2569 นายจิรนิติ เชิงสะอาด หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า หลังตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ในพื้นที่รับผิดชอบรวม 7 จุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มเพลิงกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่สำคัญ เช่น บริเวณป่าทิศเหนือบ้านแม่หอยใน ป่าทิศใต้ดอยหน้าผากช้าง และป่าทิศตะวันออกบ้านแม่ป่าก่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเต็งรังที่เสี่ยงต่อการลุกลามได้ง่าย

​ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 60 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่อุทยานฯ หน่วยเฝ้าระวัง และเครือข่ายอาสาสมัครบ้านเมืองอาง (อส.อส.) เข้าสกัดกั้นเพลิงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ

แม้จะเผชิญกับอุปสรรคสำคัญด้านสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและห่างไกล จนไม่สามารถนำรถดับเพลิงเข้าถึงพื้นที่ได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ ซึ่งใช้เวลานานและยากลำบาก แต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถควบคุมเพลิงและดับไฟได้สนิทครบทุกจุดในที่สุด​จากการตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นภารกิจ พบพื้นที่ป่าเต็งรังได้รับความเสียหายรวมประมาณ 118 ไร่

โดยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการลักลอบเผาเพื่อเก็บหาของป่า รวมถึงพบร่องรอยการเจตนาจุดไฟก่อกวนในบางพื้นที่ ซึ่งทางอุทยานฯ จะได้เร่งสืบหาตัวผู้กระทำความผิดและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติในวงกว้างต่อไป

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

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