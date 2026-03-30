เนื้อหมู แพงได้อีก พ่อค้า-แม่ค้า จ่อปรับราคาพรุ่งนี้ กิโลละ 5-10 บาท ชี้หน้าฟาร์มก็เป็นอีกราคา แต่เรารับมาอีกทอดหนึ่ง จึงต้องขึ้นตามกลไกตลาด
30 มี.ค. 69 – ภายหลังเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร ประกอบด้วย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี จำกัด
ประกาศแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรว่า ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเกษตรกร วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. สุกรขุนหน้าฟาร์มปรับขึ้น 2 บาทต่อกิโลกรัม จากสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ้างอิงเฉลี่ย กรุงเทพและปริมณฑล อยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุด อยู่ที่ 72 บาทต่อกิโลกรัม
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดสดภาษีซุง อ.เมือง จ.ชัยนาท ตลาดซื้อขายของสดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด พบผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยบางตาลง ส่วนราคานั้นยังคงขายราคาเดิม ยังไม่มีการปรับขึ้นเพราะต้องรอของล็อตใหม่ในวันพรุ่งนี้ โดยจะปรับเพิ่มประมาณ กิโลกรัมละ 5-10 บาท
ส่วนราคาปัจจุบันขายตามราคาที่กำหนด ดังนี้
หมูเนื้อแดงสะโพก กิโลกรัมละ 150-180 บาท
หมูเนื้อแดงไหล่ กิโลกรัมละ 150-180 บาท
สันนอก กิโลกรัมละ 170-190 บาท
สันใน กิโลกรัมละ 170-190 บาท
สันคอ กิโลกรัมละ 170-190 บาท
สามชั้น กิโลกรัมละ 170-190 บาท
หมูบด กิโลกรัมละ 150-160 บาท
ซี่โครงหมู กิโลกรัมละ 150-160 บาท
นางยุพดี แปลพิมพา อายุ 64 ปี แม่ค้าเขียงหมู กล่าวว่า เนื้อหมูขึ้นมาแล้วก่อนหน้าประมาณ 10 บาท พรุ่งนี้น่าจะขึ้นอีก 5 บาท หมูถ้าเรารับมาแพง เราก็ต้องขึ้นราคา ตอนนี้ยังขายราคาเดิมเพราะเป็นหมูล็อตเดิม ประกาศคือราคาหมูเป็น ขึ้น 2 บาท เราก็ต้องขึ้นไปตามกลไกตลาด ช่วงนี้คนมาซื้อน้อยลง เราต้องปรับตัวโดยการเอามาน้อยลงเพื่อป้องกันการเน่าเสีย
ขณะที่ นางนางนพร ตั้งทวี อายุ 71 ปี แม่ค้าเขียงหมู กล่าวว่า ทางร้านยังไม่ขึ้นราคา รอวันพรุ่งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นแล้ว 10 บาท หน้าฟาร์มก็เป็นอีกราคา แต่เรารับมาอีกทอดหนึ่ง เป็นอีกราคา เราก็ขายราคาเดิมไปก่อน รอพรุ่งนี้หากรับมาแพงก็ต้องเพิ่ม