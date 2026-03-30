ร้านขายปุ๋ย ขึ้นราคาปุ๋ยเคมี กระสอบละ 50 บาท ขณะที่ปุ๋ยยูเรียขาดตลาด ผู้ประกอบการชี้ ลูกค้าแห่ซื้อตุนไว้ เหตุกังวลว่าสงครามตะวันออกกลางจะยืดเยื้อ
30 มี.ค. 69 – จากพิษสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อนานร่วมเดือน นอกจากราคาน้ำมันที่ขึ้นแล้ว ปุ๋ยเคมี ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถูกปรับราคาทุกยี่ห้อเช่นกัน โดยในประเทศไทย ผู้ประกอบการมีการขยับราคาเพิ่มกระสอบละ 50-100 บาท ตามแต่ละพื้นที่
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ร้านจำหน่ายปุ๋ยและอุปกรณ์ทางการเกษตรแห่งหนึ่ง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ยอมรับว่า สถานการณ์ความไม่สงบตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อราคาปุ๋ยเคมี ทุกยี่ห้อมีการปรับขึ้นราคาอีกกระสอบละ 50 บาท ขณะที่ปุ๋ยยูเรียซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยก็ขาดตลาดไม่มีจำหน่าย
ทุกปีเกษตรกร จะมาเลือกซื้อปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ในช่วงฤดูทำนา แต่หลังจากราคาปุ๋ยเคมีปรับขึ้นอีกกระสอบละ 50 บาท มีเกษตรกรหลายคนมาซื้อปุ๋ยเคมีไปตุนเอาไว้เฉลี่ยคนละ 5-10 กระสอบ เพราะเกรงว่าหากสงครามยังไม่สงบ ประกอบกับราคาน้ำมันยังสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะดันให้ปุ๋ยเคมีราคาแพงขึ้นอีกเช่นกัน จึงจำใจต้องมาซื้อไปไว้ เพราะหากรอถึงฤดูทำนาค่อยมาซื้อ จะยิ่งเพิ่มต้นทุนขึ้นอีก
นางปราณี เจ้าของร้านจำหน่ายปุ๋ย กล่าวว่า ราคาปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านจำเป็นต้องปรับราคาปุ๋ยขึ้นอีกกระสอบละ 50 บาท ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จากกระสอบละ 1,050 บาท เป็น 1,100 บาท ส่วนปุ๋ยยูเรียตอนนี้ขาดตลาดไม่มีขายเลย