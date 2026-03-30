กระบี่ปรับราคา ‘ปุ๋ยเคมี’ กระสอบละ 100-300 ปุ๋ยยูเรีย จาก 890 ขึ้นเป็น 1,380 บาท ผู้ประกอบการชี้ ได้รับมาราคาสูง ทางร้านจึงต้องบวกเพิ่มขึ้นตาม

30 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เช็คราคาปุ๋ยเคมี ในพื้นที่ จ.กระบี่ โดยพบว่าร้านได้มีการจัดส่งปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ยางพารา ที่สั่งซื้อไว้ล่วงหน้า แม้ว่ายังไม่ถึงช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ต้องใส่ปุ๋ยบำรุง เพราะกังวลว่าหลังจากนี้ราคาปุ๋ยเคมีจะปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอีกและขาดตลาด

ขณะที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี พื้นที่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ได้มีการติดป้ายแจ้งขอภัยลูกค้า ราคาปุ๋ยไม่ปกติ บางสูตร บางยี่ห้อ มีจำนวนน้อย บริษัทจำหน่ายปุ๋ยไม่รับออเดอร์สั่งซื้อจากทางร้าน ส่งผลให้ปุ๋ยเคมีเริ่มขาดแคลน ประกอบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดวิกฤตต้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน ปรับราคาแพงขึ้น ทำให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตาม

นายนายมนตรี ช่วยกุล เจ้าของร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี กล่าวว่า ราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตรปรับราคาขึ้นกระสอบละ 100-300 บาท เนื่องจาก มีปริมาณลดลง แต่ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น เช่นปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้น จากกระสอบละ 890 บาท เป็น 1,380 บาท และมีจำนวนไม่เพียงพอ

เนื่องจากขณะนี้ บริษัทไม่รับออเดอร์สั่งซื้อชั่วคราว เมื่อได้รับปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงทางร้านก็ต้องบวกราคาเพิ่มขึ้นตาม ส่วนปุ๋ยเคมีที่มีอยู่ เกษตรกรได้ซื้อจ่ายเงินแล้วเกือบทั่งหมดและฝากไว้ที่ร้านก่อน เชื่อว่าหากสงคราวยังไม่ยุติโดยเร็ว ส่งผลให้ปุ๋ยเคมีขาดตลาดแน่นอน รวมถึงจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างหนัก

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