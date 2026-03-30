สลดผู้ใหญ่บ้านวัย 44 ปี ขึ้นไปปลดสลิง พลาดถูกเหล็กฟาดศีรษะ พลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิต ขณะขึ้นซ่อมลวดสลิงบนโกรกทรายริมแม่น้ำ
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 30 มี.ค.2569 ร.ต.อ.สมนึก สมสวย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าโมก ได้รับแจ้งเหตุ ชายขึ้นไปซ่อมแซมโกรกทราย (สะพานเหล็กที่ให้รถบรรทุกดินและทรายมาเทลงเรือขนส่ง) พลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณโกรกทรายจิราภา ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หลังได้รับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ป่าโมก แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลป่าโมก และเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ในที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง ได้นำร่างของ นายธีระศักดิ์ หอมชื่น อายุ 44 ปี ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นช่างเชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเสียชีวิตแล้วขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา มาอยู่บริเวณดังกล่าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นและสอบถามผู้ที่พบเห็น ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ปีนขึ้นไปซ่อมลวดสลิงบนโกรกทราย ระหว่างนั้นลวดสลิงเกิดขาด ทำให้เหล็กที่ติดอยู่กับลวดสลิงฟาดเข้าที่บริเวณศีรษะอย่างแรง จนร่างพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐาน และแพทย์นิติเวช เข้าร่วมตรวจชันสูตรในที่เกิดเหตุ พร้อมส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง และจะได้สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป