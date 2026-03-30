ลุงประสิทธิ์เจ้าของฉายา “ขยะทองคำ” นำขยะพลาสติกคืนชีพเป็นน้ำมัน นวัตกรรมชาวบ้าน ชูแนวคิดพึ่งพาตนเอง แต่ยังต้องพัฒนาคุณภาพก่อนใช้เชิงพาณิชย์
วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ อายุ 67 ปี ปราชญ์ชุมชน บ้านโนนแดง หมู่ 13 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้ทดลองพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูป “ขยะพลาสติก” ให้กลับมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและลดปัญหาขยะสะสมในชุมชน โดยยึดแนวทาง “เทคโนโลยีเรียบง่าย” และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน
โดยในส่วนของการทดลองใช้งาน พบว่าสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์รอบต่ำ เช่น เครื่องตัดหญ้า หรือเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไป เนื่องจากต้องพิสูจน์ผลกระทบระยะยาวต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์ แต่ลุงประสิทธิ์ยังมีการเอาน้ำมันที่ได้ ไปกลั่นและไปกรอง จนได้เป็นน้ำมันดีเซลที่บริสุทธิ์ คุณภาพทั้งสีใสและกลิ่นใกล้เคียงกับน้ำมันตามปั๊มทั่วไปและใช้งานได้จริง
นอกจากการผลิตน้ำมันจากพลาสติกแล้ว ยังมีแนวคิดการจัดการขยะครบวงจร โดยแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติก และขยะชีวมวล ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ทั้งหมด เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด เป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการผลิตพลังงาน แต่คือการปรับ “วิธีคิด” ของคนในชุมชน ให้มองขยะเป็นทรัพยากร และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่พลังงานมีความไม่แน่นอน
ลุงประสิทธิ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมโดยตรง จึงทดลองนำขยะพลาสติก เช่น ถุงพลาสติกและขวดพลาสติก ที่ถูกทิ้งมาเผากลั่นด้วยกระบวนการคืนรูป จนได้น้ำมันที่สามารถนำไปใช้งานจริงในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ และรถจักรยานยนต์ โดยการเผาแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ใช้ขยะพลาสติก 2-3 กิโลกรัม จะได้น้ำมันประมาณ 1-2 ลิตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ลุงประสิทธิ์ ยังเชื่อว่าในอนาคต “ขยะคือทองคำ” หากมีการรวมกลุ่มกันบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จะสามารถนำขยะหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก ขยะเปียก หรือเศษวัสดุการเกษตร มาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากช่วยลดปัญหาขยะในชุมชนแล้ว ยังเป็นแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระดับท้องถิ่นอีกด้วย