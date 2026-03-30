บุกรวบ 11 แก๊งคอลเซ็นเตอร์เกาหลีใต้ อพยพจากเขมร ตั้งฐานกลางกรุงเทพ หลอกลวงคนเกาหลีด้วยกันเอง มูลค่าความเสียหายกว่า 3 พันล้านวอน
30 มี.ค. 69 – กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ภานุภัท กิตติพันธ์ ผกก.1 บก.ปอท. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กงสุลตำรวจ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย แถลงผลปฏิบัติการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติเกาหลีใต้ พร้อมควบคุมผู้ต้องหาจำนวน 11 ราย ดังนี้
1. นายกอน (MR.GEON) อายุ 25 ปี
2. นายดงฮวา (MR.DONGHWA) อายุ 25 ปี
3. นายจุนกี (MR.JUNGI) อายุ 35 ปี
4. นายนูรี (MR.NURI ) อายุ 35 ปี
5. นายซอกอู (MR.SEOKWOO) อายุ 31 ปี
6. นายฮยอนอู (MR.HYUNWOO) อายุ 33 ปี
7. นายจองกู (MR.JEONGGU) อายุ 31 ปี
8. นายกวังมิน (MR.GWANGMIN) อายุ 19 ปี
9. นายยงกยู (MR.YONGGYU) อายุ 39 ปี
10. นางยุนคโย (MS.YUNKYO) อายุ 27 ปี
11. นางฮเยรี (MS.HYERI) อายุ 32 ปี
พร้อมของกลาง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ VoIP จำนวน 11 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 33 เครื่อง, บทสคริปต์หลอกลวง, เงินสด และเอกสารอื่น ๆ อีกหลายรายการ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า จากการสืบสวนพบเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลสัญชาติเกาหลีใต้เชื่อว่าเป็นขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลบหนีจากกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานบัญชาการยังประเทศไทย ต่อมาได้ขยายผลทราบว่า ขบวนการได้แอบเช่าบ้านหรูย่านรามอินทรา กทม. เปิดเป็นสำนักงานหรือออฟฟิศในการใช้หลอกลวงเหยื่อในประเทศเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติหมายค้นเปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับจับกุมผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ได้ 11 ราย
จากการตรวจค้นพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อหลายราย มูลค่าความเสียหายกว่า 3 พันล้านวอน หรือประมาณ 65 ล้านบาท