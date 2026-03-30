หนุ่มใหญ่วัย 40 ล่องเรือกับเพื่อน กระแสคลื่นใต้น้ำซัดเรือพลิกคว่ำ จมน้ำเสียชีวิต
เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น.วันที่ 30 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ รับแจ้งมีคนจมน้ำสูญหายภายในคลองซอยโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ
จึงไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
พบเรือติดอยู่ริมฝั่ง 1 ลำ ส่วนคนขับเรือจมน้ำสูญหายไปนานกว่า 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำฯ จึงระดมกำลังค้นหาประมาณ 30 นาที จึงพบร่างคนขับเรือจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ 4 เมตร จึงนำขึ้นฝั่งเพื่อรอตำรวจ และเจ้าหน้าที่นิติเวชมาสอบสวนและชันสูตรศพ
เบื้องต้น ทราบว่าผู้เสียชีวิตและเพื่อนอีก 3 คน นำเรือมาล่องน้ำเล่นในคลองและเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ เรือของผู้เสียชีวิตคาดว่าถูกกระแสคลื่นใต้น้ำซัดพลิกคว่ำ และผู้เสียชีวิตจมลงไปใต้น้ำ หลังเกิดเหตุเพื่อนๆ ที่เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันค้นหา แต่เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้ผู้เสียชีวิตไม่สามารถว่ายน้ำขึ้นมาเหนือน้ำได้ จึงถูกกระแสน้ำพัดร่างห่างออกไปจากบริเวณที่เกิดเหตุ และจมน้ำเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจได้ตรวจสอบและบันทึกภาพที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานแล้ว จึงให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ นำศพส่งโรงพยาบาลระยอง เพื่อให้แพทย์ชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่นอน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป