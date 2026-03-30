รองจเรตำรวจแห่งชาติ เผย 8 ตำรวจปทุมฯ อุ้มผัวเมียรีดทอง 2 บาท ถูกไล่ออกจากราชการได้ทันที ไม่ต้องรอผลคดีอาญา หากมีความผิดจริง
30 มี.ค. 69 – ความคืบหน้า นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊ก “สายไหมต้องรอด” ได้พาสามีภรรยาและลูกสาว เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี
ภายหลังถูกกลุ่มตำรวจขับรถตู้ตราโล่และรถยนต์ส่วนตัวอีก 1 คัน นำหมายเข้าตรวจค้นที่บ้านผู้เสียหายที่เปิดโต๊ะสนุ้กเกอร์ ย่านคลอง 13 จ.ปทุมธานี โดยกล่าวหาว่า มีความผิดฐาน “ปล่อยเงินกู้” พร้อมกับอุ้ม 2 สามีภรรยา มารีดไถเงิน 2 แสนบาท แต่ทั้งคู่ไม่มี จึงเสนอทอง 2 บาท ให้ไปแทน
ล่าสุด พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อม พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รอง ผบช.ตชด.ช่วยราชการภาค 1, พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ตระกูล เกียวประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.หฤษฎ์ คำจุมพล ผกก.สืบสวน ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.จรินทร์ อธิบธานนท์ ผกก.สภ.ธัญบุรี และคณะกรรมการสอบสวนวินัยตำรวจ เข้าประชุมติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าว
ยืนยันว่ามีข้อมูลพอสมควร ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยโดยเร็ว ขอให้ผู้เสียหายมั่นใจ แต่ขออนุญาตอยู่ในสำนวนการสอบสวน แต่เรียนว่ามีทั้งประจักษ์พยานที่ต้องทำการสอบเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้ในระดับหนึ่ง ส่วนการดำเนินการเรียนเสมอว่าทุกคดีที่ตำรวจกระทำความผิด คนที่ไปจับก็คือตำรวจเหมือนกัน
ขณะที่ พล.ต.ต.พีรพล กล่าวว่า เบื้องต้นอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 157 หากพยานหลักฐานเพียงพอ รวมถึงมีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ร่วมด้วย ในประเด็นที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน สำหรับตัวผู้เกี่ยวข้องทั้ง 8 คน ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ หากต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา จะเชิญตัวมาดำเนินการตามขั้นตอนที่พื้นที่ สภ.ธัญบุรี
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีนี้สามารถไล่ออก หรือให้ออกได้เลยโดยไม่ต้องรอผลคดีอาญาใช่หรือไม่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลและเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติตำรวจ อีกทั้งการให้ข้าราชการตำรวจผู้นั้นรับราชการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้บังคับบัญชามีอำนาจพิจารณาดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลคดีอาญา