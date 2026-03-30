รองนายกฯ สุชาติ นำทีมลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่า–หมอกควัน พร้อมลงตรวจภารกิจดับไฟในพื้นที่จริง ย้ำบูรณาการทุกหน่วย ปกป้องสุขภาพประชาชน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้าง

ในการนี้ ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ภายหลังการประชุม นายสุชาติ และคณะ ได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อติดตามภารกิจดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภูเขาสูงชัน ซึ่งเข้าถึงได้ยาก โดยมีการระดมทั้งเฮลิคอปเตอร์ตักน้ำ และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สนับสนุนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ พร้อมมอบอุปกรณ์จำเป็น เสริมขีดความสามารถ และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากหน้างาน เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายสุชาติ เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ยังคงมีความรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ แต่ภาพรวมเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสามารถลดจำนวนจุดความร้อนและค่าฝุ่น PM2.5 ลงได้ประมาณร้อยละ 10–40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและไม่ประมาท ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพของประชาชน ควบคู่กับการเร่งควบคุมสถานการณ์

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติ ทั้งการลาดตระเวน การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามจุดความร้อนแบบเรียลไทม์ การสนับสนุนอากาศยานดับไฟ การควบคุมพื้นที่เสี่ยง และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง

นายสุชาติ ย้ำว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยปัจจุบันภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงฯ เตรียมผลักดันงบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้กำชับเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้มีการบริหารจัดการกำลังพลอย่างเหมาะสม สับเปลี่ยนเวรเพื่อลดความเหนื่อยล้า และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญ พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละต่อเนื่อง

นายสุชาติ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญ คือ การฟื้นฟูคุณภาพอากาศ และสร้างความเชื่อมั่นให้เชียงใหม่กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเศรษฐกิจในระยะยาว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
3

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
4

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
7

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด
10

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ