รองนายกฯ สุชาติ นำทีมลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่า–หมอกควัน พร้อมลงตรวจภารกิจดับไฟในพื้นที่จริง ย้ำบูรณาการทุกหน่วย ปกป้องสุขภาพประชาชน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้าง
ในการนี้ ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
ภายหลังการประชุม นายสุชาติ และคณะ ได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อติดตามภารกิจดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภูเขาสูงชัน ซึ่งเข้าถึงได้ยาก โดยมีการระดมทั้งเฮลิคอปเตอร์ตักน้ำ และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สนับสนุนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ พร้อมมอบอุปกรณ์จำเป็น เสริมขีดความสามารถ และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากหน้างาน เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายสุชาติ เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ยังคงมีความรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ แต่ภาพรวมเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสามารถลดจำนวนจุดความร้อนและค่าฝุ่น PM2.5 ลงได้ประมาณร้อยละ 10–40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและไม่ประมาท ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพของประชาชน ควบคู่กับการเร่งควบคุมสถานการณ์
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติ ทั้งการลาดตระเวน การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามจุดความร้อนแบบเรียลไทม์ การสนับสนุนอากาศยานดับไฟ การควบคุมพื้นที่เสี่ยง และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
นายสุชาติ ย้ำว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยปัจจุบันภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงฯ เตรียมผลักดันงบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้กำชับเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้มีการบริหารจัดการกำลังพลอย่างเหมาะสม สับเปลี่ยนเวรเพื่อลดความเหนื่อยล้า และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญ พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละต่อเนื่อง
นายสุชาติ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญ คือ การฟื้นฟูคุณภาพอากาศ และสร้างความเชื่อมั่นให้เชียงใหม่กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเศรษฐกิจในระยะยาว