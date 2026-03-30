กองกำลังผาเมือง แถลงผลงานจับยาเสพติด ตั้งแต่ 1 ต.ค.68 ถึงปัจจุบัน ทั้งยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน ปะทะขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ตาย 33 ศพ รวมมูลค่า 29,956 ล้านบาท
วันที่ 30 มี.ค.2569 พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติด ในห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.2568 ถึงปัจจุบัน
สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 286 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 289 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 175,190,491 เม็ด, เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม, ไอซ์ 3,236.2 กิโลกรัม, ฝิ่น 169.45 กิโลกรัม และ คีตามีน 431 กิโลกรัม
การปะทะกับกลุ่มขบวนการ 40 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 33 ศพ หากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 29,956 ล้านบาท (29,806,120,152 บาท)