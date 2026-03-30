หนุ่มร้านเจ้าของปะยางย่านปากเกร็ด ขวัญผวาเจอชายหัวเกรียนคล้ายทหารขับรถปาดหน้า เปิดประตูท้ายรถหยิบอาวุธข่มขู่ โร่แจ้งความ
วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายพัชรินทร์ อายุ 30 ปี เจ้าของร้านปะยางย่านปากเกร็ด ระบุ ถูกชายตัดผมเกรียนคล้ายทหารขับรถปาดหน้า เปิดประตูท้ายรถหยิบอาวุธออกมาข่มขู่
นายพัชรินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมาตนกับแฟนขับรถกระบะนำของไปส่งให้ลูกค้า ระหว่างมาถึงก่อนทางลงอุโมงค์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ถูกรถเก๋งไม่ทราบรุ่น ทะเบียนกรุงเทพ ขับปาดจากเลนซ้ายมาคร่อมขวางหน้ารถตน ทำให้โมโหบีบแตรเตือนไป คนขับรถเก๋งตัดผมเกรียนคล้ายทหาร เปิดประตูรถลงมาโวยวายใส่จนเกิดการโต้เถียงกันขึ้น ก่อนที่ตนจะบอกว่าในรถมีกล้องอยู่สามารถเปิดดูได้ว่าขับรถมาตามเลนถูกต้อง ชายหัวเกรียนไม่พอใจเดินไปเปิดประตูที่นั่งเบาะหลังคนขับทำท่าหยิบอาวุธออกมาพกที่เอว
” ผมเห็นท่าไม่ดีจึงรีบขับรถออกมาก่อน เพราะจุดนั้นค่อนข้างมืดด้วยเกรงว่าผมกับแฟนจะไม่ปลอดภัย จนกระทั่งขับรถผ่านห้าแยกปากเกร็ดมาถึงบริเวณหน้าห้างย่านปากเกร็ด ชายหัวเกรียนก็ขับรถตามมาปาดหน้าอีก ผมตัดสินใจเดินเข้าไปหาเพราะจุดหน้าห้างมีแสงสว่างและมีกล้องวงจรปิดอยู่อย่างน้อยตนก็มีหลักฐาน แต่ชายหัวเกรียนขับรถหนีไปเสียก่อน จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐาน ”
นายพัชรินทร์ กล่าวอีกว่า มั่นใจชายคนนี้น่าจะเป็นทหารที่ทำงานอยู่ในเมืองทองธานี เพราะจุดแรกที่เขาทำท่าไปเปิดประตูท้ายรถหยิบอาวุธออกมานั้น เห็นชุดเครื่องแบบทหารแขวนอยู่ในรถเขาด้วย ประกอบกับตนได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดมาแล้ว เห็นว่าเขาขับรถเก๋งออกมาจากเมืองทองธานีมุ่งหน้ามาทางถนนติวานนท์ ตอนที่ยืนเถียงกันนั้นตนได้กลิ่นเหล้าและลักษณะคล้ายคนเมา
” ขอฝากไปถึงชายคนนั้นด้วยว่า ถ้าเป็นคนในเครื่องแบบแล้วพกอาวุธได้แบบนี้ ถ้าเมาแล้วอย่าขับรถเลยเพราะจะไปกร่างใส่คนอื่นเป็นอันตรายกับคนอื่นเปล่าๆ ส่วนเรื่องของผมถ้าพร้อมรับผิดออกมาขอโทษ ก็ไม่ติดใจดำเนินคดีแค่อยากตักเตือนว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก “