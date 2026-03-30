เลย ร้อนตับแตก อุณหภูมิทะลุ 40.4 องศาฯ ครองแชมป์ร้อนสุดในอีสาน แม้ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายที่อุณหภูมิต่ำสุด 21.4 เตือนเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ช่วงอากาศแปรปรวน

วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน จากสภาพอากาศที่จ.เลย ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นถึง 40.4 องศาเซลเซียส หลังจากที่เมื่อวานนี้ (29 มีนาคม) ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย เพิ่งทุบสถิติเป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อนเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยด้วยอุณหภูมิ 40.2 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า พื้นที่จ.เลย กำลังเผชิญกับสภาวะอากาศร้อนจัดแบบ “ฟ้าหลัว” ในตอนกลางวัน แม้ในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นสบายที่อุณหภูมิต่ำสุด 21.4 องศาเซลเซียส แต่ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ห่างกันเกือบ 20 องศาฯ ในวันเดียว

โดยส่วนมากหลาย ๆ พื้นที่อากาศร้อน อุณหภูมิวัดจริงจะอยู่ที่ประมาณ 40-42 องศาฯ แต่ค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงถึง 41-45 องศาเซลเซียส ส่งผลให้รู้สึกร้อนอบอ้าวอย่างรุนแรง

ช่วงนี้ ประชาชนควรปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ ควรเลี่ยงที่โล่งแจ้ง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลา 11.00 – 16.00 น. ให้จิบน้ำบ่อยๆ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องรอให้กระหาย เพื่อลดความเสี่ยงโรคลมแดด (Heatstroke) และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษในช่วงที่อากาศแปรปรวน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
3

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
4

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
7

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด
10

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ