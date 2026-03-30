เลย ร้อนตับแตก อุณหภูมิทะลุ 40.4 องศาฯ ครองแชมป์ร้อนสุดในอีสาน แม้ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายที่อุณหภูมิต่ำสุด 21.4 เตือนเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ช่วงอากาศแปรปรวน
วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน จากสภาพอากาศที่จ.เลย ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นถึง 40.4 องศาเซลเซียส หลังจากที่เมื่อวานนี้ (29 มีนาคม) ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย เพิ่งทุบสถิติเป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อนเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยด้วยอุณหภูมิ 40.2 องศาเซลเซียส
ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า พื้นที่จ.เลย กำลังเผชิญกับสภาวะอากาศร้อนจัดแบบ “ฟ้าหลัว” ในตอนกลางวัน แม้ในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นสบายที่อุณหภูมิต่ำสุด 21.4 องศาเซลเซียส แต่ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ห่างกันเกือบ 20 องศาฯ ในวันเดียว
โดยส่วนมากหลาย ๆ พื้นที่อากาศร้อน อุณหภูมิวัดจริงจะอยู่ที่ประมาณ 40-42 องศาฯ แต่ค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงถึง 41-45 องศาเซลเซียส ส่งผลให้รู้สึกร้อนอบอ้าวอย่างรุนแรง
ช่วงนี้ ประชาชนควรปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ ควรเลี่ยงที่โล่งแจ้ง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลา 11.00 – 16.00 น. ให้จิบน้ำบ่อยๆ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องรอให้กระหาย เพื่อลดความเสี่ยงโรคลมแดด (Heatstroke) และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษในช่วงที่อากาศแปรปรวน