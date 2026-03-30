หญิงวัย 50 ออกมาเตือนภัย หลังซื้อไม้ชอร์ตยุงไฟฟ้าจากร้านทุกอย่าง 20 มาในราคา 149 บาท เอาไปใช้ระเบิดใส่หน้า-แขน บาดเจ็บ อึ้ง พอมาดูถึงรู้ไม่มี มอก.
เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามี 2 แม่ลูก ได้นำอุปกรณ์ไม้ตียุงไฟฟ้า มาแจ้งกับนายคำรณ เกตุประยูร ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้าน ว่าลูกชายถูกไม้ตียุงระเบิดใส่ ได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายและใบหน้า หลังจากนำไปใช้ตียุงภายในบ้าน
เมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงพบนางโหน่ง อายุ 50 ปี ผู้เป็นแม่และนายเค อายุ 18 ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกไฟลวกที่แขนซ้าย และบริเวณหน้าผากไฟไหม้ ลามไปหาผมจนเสียทรง โดยนางโหน่งได้โชว์ไม้ตียุงหรือไม้ชอร์ตยุงไฟฟ้าให้กับผู้สื่อข่าวดู พบบริเวณที่เป็นลวดไฟฟ้าเป็นรูขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุ
จากการสอบถามนายเค ได้รับบาดเจ็บ เปิดเผยว่า ตนได้ไปซื้อไม้ตียุงกับแม่ที่ร้านทุกอย่าง 20 บาท พอมาถึงบ้าน ก็ได้เอาไม้มาชอร์ตยุงเพราะในบ้านยุงเยอะ ก็เดินชอร์ตยุงไปเรื่อย จนกระทั่งมาถึงบริเวณแถวท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่ยุงเยอะ เมื่อชอร์ตยุงได้สักพัก ก็มีเสียงระเบิด เหมือนเสียงประทัด จากนั้นตนก็มีความรู้สึกว่าร้อนเหมือนถูกไฟลวกที่แขนและใบหน้า จึงรีบโยนเครื่องชอร์ตยุงทิ้ง
“ตอนนั้นรู้สึกตกใจ และกลัว เพราะที่บ้านก็ใช้มาตลอด แต่เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ซื้อมาใหม่ เพิ่งเอาออกมาใช้ ก็เกิดเหตุเลย ตอนนี้ก็รู้สึกหวาดระแวง ไม่กล้าใช้เครื่องชอร์ตยุงอีกแล้ว” นายเค กล่าว
ทางด้านนางโหน่ง ผู้เป็นแม่ เปิดเผยว่า ลูกชายอยากได้เครื่องชอร์ตยุงมาใหม่ เนื่องจากของเก่าพัง จึงได้พาไปซื้อที่ร้านทุกอย่าง 20 บาทในราคา 149 บาท พอซื้อมาแล้วลูกชายก็ได้นำเครื่องชอร์ตยุงไปใช้ ไม่นานก็ได้ยินเสียงลูกชายร้อง และมีเสียงดัง จึงรีบวิ่งไปดู เห็นลูกชายนั่งจับ แขนตัวเองและโยนไม้ตียุงทิ้ง จึงได้สอบถามเรื่องราว จึงรู้ว่าไม้ตียุงระเบิดใส่แขนและใบหน้า ได้รับบาดเจ็บ จึงรีบนำเครื่องชอร์ตยุงมาแจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้รับทราบข้อมูลและเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อยากฝากถึง ผู้ที่จะซื้อของตามร้าน ให้ตรวจสอบสินค้าให้ดี ว่าเป็นสินค้าที่ได้มมีมาตรฐาน มอก. หรือไม่ เพราะเท่าที่สำรวจเครื่องชอร์ตยุงดังกล่าว ไม่มีเครื่องหมาย มอก. อยากเตือนภัย ก่อนซื้อของทุกครั้ง ควรตรวจสอบมาตรฐานการใช้งาน ตอนนี้เข็ดไม่กล้าซื้อมาใช้แล้ว เพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีก
เบื้องต้น ได้พาลูกชายไปรักษาตัว เพื่อขอใบรับรองแพทย์ และนำเครื่องชอร์ตยุงดังกล่าวไปติดต่อที่ร้านจำหน่าย เพื่อจะได้สอบถามถึงเรื่องราว และค่ารักษาพยาบาลของลูกชาย ที่เกิดจากการใช้สินค้าดังกล่าว