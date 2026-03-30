แก๊งเงินกู้ สุดโหด มาทวงแม่ค้าส้มตำ เงินขาด 40 บาท คว้าเก้าอี้ไม้ตีหน้า-ทุบหัว จนสลบคาที่ ตำรวจเร่งหาหลักฐาน ตามตัวมาดำเนินคดี
เมื่อเวลา 18.40 น. วันที่ 30 มี.ค.69 พ.ต.ต.กำพล จำปาศรี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุหญิงถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บหมดสติ บริเวณร้านส้มตำ หน้าพี.เอส.เฮาส์ รีสอร์ต หมู่ 2 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าฯ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย ส.อ.วัลลภ แจ่มจำรัส นายก อบต.โพไร่หวาน หน่วยกู้ชีพ รพ.กรุงเทพเพชรบุรี และอาสาสมัครกู้ภัยสว่างสรรเพชญธรรมสถาน ร่วมสนับสนุน
ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อคือ นางฐิติรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี เป็นเจ้าของร้านส้มตำดังกล่าว ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดบริเวณริมฝีปาก มีเลือดออกจำนวนมาก อยู่ในอาการมึนงง โดยหน่วยกู้ชีพ รพ.กรุงเทพเพชรบุรี ได้ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายส่ง รพ.พระจอมเกล้า
จากการสอบถาม น.ส.รัตนาพร ลูกสาวผู้ได้รับบาดเจ็บ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีรถเก๋งโตโยต้า วีออส สีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มาจอดที่หน้าร้าน จากนั้นมีชายฉกรรจ์ 3 คน ซึ่งจำได้ว่าเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบ ลงจากรถมาทวงเงินแม่ 300 บาท แต่แม่ให้ไป 260 บาท ทำให้มีปากเสียงกัน ซึ่งคนร้ายได้หยิบเก้าอี้ไม้ตีเข้าไปที่ใบหน้าและศีรษะของแม่ จนสลบฟุบลงไปกับพื้น ก่อนที่ทั้งหมดจะหลบหนีไป ตนจึงโทรแจ้งตำรวจมาขอความช่วยเหลือ
น.ส.รัตนาพร กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้แก๊งเงินกู้ดังกล่าวเคยมาทวงเงินแม่ของตนแล้ว 1-2 ครั้ง ซึ่งตนก็ได้โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ตำรวจสายตรวจที่มากลับไม่ดำเนินการอะไรเลย เพียงแค่มายืนถามข้อมูลเฉยๆ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ จะได้ประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียง รวมถึงจะสอบปากคำผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เพิ่มเติม เพื่อหาข้อมูลรถต้องสงสัยของคนร้าย เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป