ทหารม้าหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ปะทะเดือดกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด 2 จุด ลำเลียงยาบ้า-ไอซ์ ล็อตใหญ่ เข้าประเทศไทย เสียชีวิต 8 ศพ

วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา ทหารม้าหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ออกลาดตระเวนเฝ้าปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ได้พบกลุ่มขนย้ายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาส่งนายทุนในประเทศไทย ผ่านช่องทางธรรมชาติเส้นทางเดินเท้า 2 จุดในพื้นที่บ้านผาป๋อง และ บ้านลาน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณเรียกตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้อาวุธปืนยิงใส่ จนเกิดการยิงปะทะกันขึ้นทั้ง 2 จุด สิ้นเสียงปืนจุดแรก พบศพฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 2 ราย ตรวจยึดยาเสพติด ชนิด ไอซ์จำนวน 289 กิโลกรัม ส่วนจุดที่ 2 ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 6 ราย ยึดยาบ้า 10 กระเป๋าเป้รวม 1 ล้านเม็ด รวม2 พื้นที่ 8 ศพ หลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการ จัดกำลังเฝ้าคอยป้องกันพื้นที่เพื่อป้องกันการเข้ามาแย่งชิงยาเสพติดคืน

ต่อมาเช้าวันนี้ พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และช่องทางการลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศไทย พร้อมกำชับให้ตรวจเข้มชายแดน 24 ชั่วโมงให้ผลัดเปลี่ยนกำลังพร้อมอยู่เสมอ

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