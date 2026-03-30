อำนาจเจริญอากาศร้อนอบอ้าว ชาวบ้านพาลูก-หลาน เล่นน้ำคลองส่งน้ำชลประทานคึกคัก หลังชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมกับ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ทำความสะอาด

วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวต่อเนื่องของจ.อำนาจเจริญ อุณหภูมิเฉลี่ย 35-39 องศาเซลเซียส ทำให้แห่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่จ.อำนาจเจริญ คับคั่งเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางกันมาพักผ่อนและเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก เช่นที่คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านโนนจาน อ.เมืองอำนาจเจริญ หลังจากวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ชลประทานอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ร่วมกันทำความสะอาดคลองส่งน้ำจุดดังกล่าว เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของทุกคน เตรียมพร้อมต้อนรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำในจุดนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากที่ได้มีการทำความสะอาดก็ได้มีการเปิดการระบายน้ำ ทำให้คลองส่งน้ำจุดบ้านโนนจาน มีนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไป แห่แหนกันมาเพื่อเล่นน้ำ กระโดนน้ำกันอย่างคึกคักสนุกสนาน

ส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัว และวัยรุ่นหนุ่มสาว เนื่องจากจุดบริเวณนี้ไม่ลึกมากสามารถเดินเล่นลอยไปกับกระแสน้ำคลองที่ใสสะอาด ซึ่งได้มีการจัดโซนจุดบริเวณให้เล่นน้ำกันได้อย่างปลอดภัย ความคึกคักของการเล่นน้ำส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีชาวบ้านนำสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มมาตั้งแผงจำหน่ายริมคลอง เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้คนในชุมชน

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองยังคงต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนกันเองเรื่องความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่คนมาใช้พื้นที่จำนวนมาก

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