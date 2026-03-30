ประจวบคีรีขันธ์ ตร. ไล่ล่าระทึก แก๊งขนยานรก คนร้ายจอดรถเผ่นหนี-โยนของกลางทิ้ง ตรวจยึดยาบ้า 2 จุด 5 แสนเม็ด มูลค่า 40 ล้าน คาดเตรียมส่งพื้นที่ภาคใต้ เร่งตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี
30 มีนาคม 2569 – ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.จอม สิงห์น้อย ผกก.สืบสวน ภ.จว. ประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียน ผกก.สภ.เมืองประจวบฯ
พร้อมด้วย พ.ต.ท.สำราญ ขาวแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.อ่าวน้อย, พ.ต.ท.ชุมพล พร้อมกำลังชุดสืบสวน ร่วมกันตรวจยึดยาบ้าจำนวน 250,000 เม็ด ซึ่งบรรจุในกระเป๋าเป้สนามแบบถือสีเขียว 1 ใบ ซุกซ่อนใต้พุ่มไม้ บริเวณถนนคันคลองชลประทาน หมู่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง มูลค่า 20 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า เครือข่ายค้ายาเสพติดแก๊งนี้ มีนายบัญชา (สงวนนามสกุล) และ นายเกียรติศักดิ์ (สงวนนามสกุล) โดยมีแผนเตรียมลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ ผ่านพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงสู่ภาคใต้ จึงวางกำลังดักซุ่มรอที่บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ บ้านทุ่งโก อ.เมืองประจวบฯ
กระทั่ง พบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ ต้องสงสัย จึงติดตาม แต่คนร้ายไหวตัวทัน เปลี่ยนเส้นทางหลบหนี เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด แต่คนร้ายอาศัยความมืด และชำนาญเส้นทางหลบหนีไป
ตำรวจ จึงติดตามไปยัง บ้านบิดานายบัญชา ที่พักอยู่ด้วยกัน ที่หมู่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบฯ พบรถกระบะคันดังกล่าว จอดทิ้งอยู่ จึงปิดล้อมตรวจค้น พบยาบ้าจำนวน 300,000 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติก ทิ้งอยู่ที่บริเวณทุ่งเลี้ยงวัว ห่างจากรถกระบะ ประมาณ 40 เมตร จึงยึดเป็นหลักฐาน
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ขยายผล ตรวจสอบเส้นทางหลบหนี จนพบยาบ้าเพิ่มเติมอีก 250,000 เม็ด ที่บริเวณริมถนนคันคลองชลประทาน หมู่ 9 ต.อ่าวน้อย ดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่า เป็นของกลุ่มเดียวกันที่โยนของกลางทิ้งระหว่างหลบหนีการจับกุม
รวมของกลางทั้งหมด 550,000 เม็ด มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายและผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป