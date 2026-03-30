น้าชายนั่งดื่มหน้าบ้าน ชักลูกซองสั้นยิงเจาะอกหลานชายเสียชีวิต อ้างป่วยจิตจากการใช้สารเสพติดเดินถือมีดเข้าหา เลยยิงใส่ไป 1 นัดล้มลงเสียชีวิต
เมื่อเวลา 20.20 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 ร.ต.อ.มานิตย์ ชนะกาญจน์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันเสียชีวิตหน้าบ้านพัก ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมตำรวจ ชุดสืบสวน
ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้าน พบศพชาย อายุ 36 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ข้างโต๊ะไม้ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าบริเวณหน้าอก 1 นัด โดยมีนายบุญเสริม อายุ 46 ปี ยืนรอมอบตัวอยู่พร้อมอาวุธปืนลูกซองสั้น
สอบสวนนายบุญเสริม ยอมรับเป็นคนยิงหลานชายเสียชีวิต ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนบ้าน หลานชายซึ่งมีอาการป่วยจากการใช้สารเสพติด เดินถือมีดมาจะเข้าทำร้าย จึงใช้อาวุธปืนยิงใส่ไป 1 นัดล้มลงเสียชีวิต
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมควบคุมตัวนายบุญเสริม ไปสอบสวนก่อนแจ้งข้อหา ฆ่าคนตาย และพ.ร.บ.อาวุธปืน ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป