กาฬสินธุ์ เกิดเหตุสลด หนุ่มวัยเบญจเพส คลุ้มคลั่ง คว้ามีดไล่แทงแฟนสาว ปาดคอญาติ เสียชีวิตตำรวจรวบตัวทันควัน คุมตัวผู้ก่อเหตุ เร่งสอบสวนหาสาเหตุแรงจูงใจ ในการก่อเหตุที่แท้จริง
30 มีนาคม 2569 – พ.ต.ท.ครรชิต บุ่งอุทุม สว.(สอบสวน) สภ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายกัน ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ที่ บ.โนนเที่ยงศิริมงคล ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ หลังรับแจ้งจึงรายงานไปยัง พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.กฤษฎิ์ภิวัชร์ ปรีดาพันธุ์ ผกก.สภ.นามน
ก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.ท.มีเกียรติ ประพฤติดี รอง ผกก.ป.สภ.นามน, ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ชนะศึก รอง สวป.สภ.นามน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.นามน และประสานหน่วยกู้ภัยร่วมใจกาฬสินธุ์ (จุดบริการอำเภอนามน) รุดเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุ ภายในบ้านพักหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบร่าง นางโฉมเฉลา อ่อนพรม อายุ 44 ปี ชาว ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ มีแผลฉกรรจ์จากการถูกของมีคมแทง และปาดเข้าที่บริเวณลำคอ นอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นบ้าน
ห่างออกไปเล็กน้อย พบผู้บาดเจ็บอีกรายคือ น.ส.ฝนหลวง กั้วสิทธิ์ อายุ 20 ปี มีแผลถูกแทงที่บริเวณหลังนอนจมกองเลือด เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำตัวส่งโรงพยาบาลนามนทันที แต่เนื่องจากผู้บาดเจ็บทั้งสองรายเสียเลือดมาก และทนพิษบาดแผลไม่ไหว จึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้คือ นายชลชาติ หม่อยปู้ อายุ 25 ปี ชาวต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นแฟนของ น.ส.ฝนหลวง ผู้เสียชีวิต ซึ่งยังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง พูดจาวกไปวนมาคล้ายคนเสียสติ และยังไม่สามารถให้การใดๆ ได้
จากการสอบสวน เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ เห็นผู้ตายทั้งสองราย และนายชลชาติ นั่งพูดคุยกันอยู่ภายในบ้านตามปกติ แต่สักพักกลับมีเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้น ก่อนที่นายชลชาติ จะคว้ามีดไล่แทงแฟนสาว และญาติของตนเอง จนเสียชีวิตดังกล่าว
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบถาม น.ส.ปิยฉัตร พรมอ่อน พี่สาวผู้ก่อเหตุ เบื้องต้นทราบว่า ผู้ต้องหา มีอาการป่วยซึมเศร้า ประมาณ 3 วันก่อนก่อเหตุ แต่ไม่มีประวัติการรักษาอาการซึมเศร้า และการรักษาโรคทางจิตเวช
อย่างไรก็ตาม สาเหตุเบื้องต้นคาดว่า น่าจะมาจากอาการซึมเศร้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายชลชาติไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก พร้อมทั้งเตรียมดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ ว่าเกิดจากปัญหาความเครียดส่วนตัว อาการเจ็บป่วยทางจิต หรือ มีสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป