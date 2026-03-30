อุดรธานี หนุ่มเสพยาบ้า เผาหญ้าข้างทาง หวิดลามไหม้บ้านเรือน เพ้ออ้างส่งวิญญาณญาติพี่น้อง เจอ จนท. ทำทีบ้า ฉวยจังหวะวิ่งหนีเข้าป่ารก หายเข้ากลีบเมฆ พบเต่ารับเคราะห์ถูกไฟคลอกตาย
31 มี.ค. 69 – ศูนย์รับแจ้งเหตุ 199 และ 1669 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้หญ้าริมคลอง บริเวณถนนรอบเมือง ก่อนถึงสำนักงานการประปาเขต 7 อ.เมืองอุดรธานี พบชายพลัดตกลงไปในคลอง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี เร่งรุดเข้าตรวจสอบทันที
จุดเกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้หญ้าเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัด ใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ ไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน หลังเพลิงสงบ ตรวจสอบโดยรอบ พบจักรยาน 1 คัน และพบเต่า 1 ตัวถูกไฟคลอกตายอยู่ในกองเพลิงอย่างน่าสงสาร
ขณะเดียวกัน พบชายต้องสงสัยอยู่ภายในคลองคาดว่าจะเป็นคนจุดไฟเผาป่าข้างทางครั้งนี้ โดยชายคนนี้พยายามจะปีนจากคลองน้ำข้างถนนแล้วขึ้นมานั่งพักริมรั้วในสภาพอิดโรย พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง
ผู้สื่อข่าวสอบถาม ชายคนดังกล่าง เป็นใครมาจากไหนมาทำอะไร ชายคนดังกล่าว อ้างชื่อตัวเองว่า “ต้นกล้า” อายุ 69 ปี แต่ดูแล้ว ไม่น่าจะใช่อายุ 69 แต่ยอมรับว่า เป็นผู้ลงมือจุดไฟเผาหญ้าบริเวณดังกล่าวจริง และเพิ่งเสพยาเสพติดมาก่อนเกิดเหตุ พอจุดไฟเกิดลาม ดับไม่ทัน
นอกจากนี้ ชายรายนี้ ยังให้การวกวน อ้างว่า เมื่อคืนวานขับรถมากับเพื่อนแล้วตกคลอง แต่ไม่ทราบชะตากรรมเพื่อน อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่า จะไป “ส่งวิญญาณญาติพี่น้อง” ที่อยู่ในตัวเมือง ไปยัง จ.หนองคาย และสปป.ลาว ยังไม่ถึงลาวซะที ตั้งใจจะไปส่งวิญญาณคนลาวกลับบ้าน
ดูท่าจะพูดไปกันใหญ่ เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากมีอาการคล้ายขาดสติ และระหว่างพูดคุย ชายดังกล่าวบอกว่า ลงไปแช่น้ำ เพื่อลดอาการบาดเจ็บ แต่กลับมีพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้ศีรษะโขกการ์ดเรล พร้อมตะโกนด่าทอคล้ายโกรธใครบางคน
เจ้าหน้าที่กู้ภัย จึงประสานตำรวจ เข้าตรวจสอบ แต่ระหว่างรอ ชายคนดังกล่าวอาศัยจังหวะเผลอวิ่งหลบหนี เข้าไปในป่ารกริมทางในสภาพเดินกะเผลก หายเข้ากลีบเมฆ ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ไม่ได้ติดตามเข้าไป เนื่องจากเกรงอันตราย หลังสถานการณ์คลี่คลาย จึงแยกย้ายกลับ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินของประชาชนไม่ได้รับความเสียหาย
ส่วนชายผู้ก่อเหตุ ยังอยู่ระหว่างหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป