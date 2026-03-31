ระทึก เรือประมง ชนโขดหิน “ตะรุเตา” จ.สตูล เร่งสูบน้ำออก อุดรอยรั่ว ช่วยลูกเรือ 4 ชีวิต ด้าน กองทัพเรือ ยัน พร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 03.20 น. ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 ได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์หมายเลข 994 (ต.994) เข้าให้การช่วยเหลือเรือประมงที่ประสบเหตุชนกองหินในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเกาะตะรุเตา จ.สตูล
โดยต่อมาเมื่อเวลา 05.30 น. ได้พบเรือประมงชื่อ “ชลสิน 18” เกยหินบริเวณทิศใต้ของเกาะตารุเตา โดยเป็นเรือประมงประเภทอวนลาก มีลูกเรือรวม 4 นาย เจ้าหน้าที่ประจำเรือ ต.994 จึงได้จัดชุดปฏิบัติการพร้อมเรือยางและเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
การช่วยเหลือเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการสูบน้ำออกจากท้องเรือ พร้อมทั้งอุดรอยรั่วและค้ำจุนโครงสร้างเรือ เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม กระทั่งระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถพยุงเรือให้ลอยตัวได้
จากนั้นได้ประสานเรือประมงในบริเวณใกล้เคียงเข้าช่วยลากเรือ “ชลสิน 18” ไปยังชายหาดทางทิศใต้ของเกาะตารุเตา เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียแต่อย่างใด
กองทัพเรือ ขอยืนยันถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอย่างทันท่วงที และมุ่งมั่นดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเต็มขีดความสามารถตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โทร.1696