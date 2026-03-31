มนพร เร่งผลักดันลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ แก้ปัญหาผลผลิตการเกษตร ยกระดับนครพนม เป็นเมืองแห่งความสุข เป็นเมืองหลักในการพักผ่อน มั่นใจการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม
นางมนพร เจริญศรี สส.เขตสอง นครพนม พรรคเพื่อไทย อดีต รมช.คมนาคม ร่วมเสวนา ส่งเสริมการเรียนรู้ Learning Fest แสดงวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ ความสุขที่ทุกคนมีส่วนร่วม กับทิศทางการพัฒนานครพนมเมืองแห่งความสุข สู่เมืองหลัก แห่งการท่องเที่ยว ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ณ ห้องประชุม โรงแรมบุณดารา อ.เมืองนครพนม
โดยมีตัวแทน ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วม สนับสนุนโดย มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ในประเทศไทย หรือ CYF ร่วมกับ ทีมงานคนเคลื่อนเมือง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดเสวนา SPECIAL TALK นครพนมกับการก้าวสู่เมืองแห่งความสุข ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ เพื่อรวมพลังสู่การพัฒนานครพนม ทุกด้าน
นางมนพร กล่าวในเวทีเสวนาว่า หากถามว่าในมุมมอง แนวทางการทำงานพัฒนาของนักการเมือง เกี่ยวกับการผลักดันนครพนม สู่เมืองหลัก เป็นเมืองแห่งความสุข เมืองหลักในการพักผ่อน มองว่า จะต้องผลักดันการพัฒนาทุกด้าน ถึงแม้ผู้แทน จะมีกรอบหน้าที่เกี่ยวกับนิติบัญญัติ แต่สามารถสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนให้รัฐบาล สนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาได้ สำคัญที่สุดตนพยายามผลักดันการพัฒนา แก้ปัญหามาตลอด ตั้งแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น สู่สภาผู้แทนราษฎร นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ประกอบด้วย การศึกษา สร้างโอกาสกับลูกหลานเยาวชนมีการศึกษาที่ดี ได้รับการศึกษาเท่าเทียม ทุกระดับ การผลักดันออกกฎหมาย พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ กฎหมายสมรสเท่าเทียม
ที่ผ่านมาในพื้นที่นครพนม ได้ผลักดันจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ นครพนม มีการอนุมัติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการบริการด้านการแพทย์ ของสถานพยาบาล การพัฒนาโรงพยาบาล ทุกอำเภอ ให้ประชาชนได้รับบริการ ที่สะดวก ปลอดภัย ทั่วถึง ผลักดันแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในภาคอีสาน ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับลูกหลาน
ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยว มั่นใจนครพนม มีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีเสน่ห์ด้านความหลากหลายวัฒนธรรม ชนเผ่า หลากหลายเชื้อชาติ ที่โดดเด่น ส่งผลดีต่อการผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นที่มาของการจัดโครงการสร้างอัตลักษณ์เมือง หรือ DNA นครพนม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ นครพนม เป็นเมืองแห่งการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร จะต้องมีการผลักดัน ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพการเกษตร แหล่งน้ำ
รวมถึงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ ถือเป็นนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทย ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส หากพี่น้องเกษตรกร มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแน่นอน ยืนยันขอเป็นพลังสำคัญภาคการเมือง สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย เดินหน้าผลักดัน พัฒนานครพนมเป็นเมืองแห่งความสุข เป็นเมืองหลักแห่งการพักผ่อน เพราะนครพนม มีความพร้อมทุกด้าน